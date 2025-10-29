Le studio américain Limited Run Games a soufflé sa dixième bougie avec un showcase anniversaire particulièrement dense, marqué par une pluie d’annonces autour de la Nintendo Switch et de sa future relève. Comme à son habitude, l’éditeur spécialisé dans les éditions physiques a dévoilé une longue liste de jeux, mélangeant classiques revisités, productions indépendantes et quelques surprises inattendues.

Parmi les titres les plus marquants de cette présentation, on retiendra surtout Onimusha 2: Samurai’s Destiny, qui rejoindra le catalogue Switch dans une version remasterisée, ainsi que la trilogie Fuga: Melodies of Steel (1, 2 et 3), confirmée pour une sortie en boîte sur la console de Nintendo. De nombreux autres jeux cultes ou méconnus profiteront du même traitement, à l’image de Fear Effect 2: Retro Helix, Prison City, Turbo Overkill ou encore Neon Inferno.

Les amateurs de raretés pourront également se réjouir du retour de Little Samson, véritable graal des collectionneurs NES, porté via le Carbon Engine maison de Limited Run. D’autres compilations viendront enrichir cette fournée, notamment Aero the Acrobat Collection (incluant Zero the Kamikaze Squirrel), Earnest Evans Collection et Cho Aniki Collection. Dans un autre registre, la Switch accueillera également Capcom Arcade Stadium, Pinball FX: Williams Pinball Anthology 1, Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch ou encore TMNT: Tactical Takedown, un nouveau titre inspiré des célèbres Tortues Ninja.

Plus étonnant encore, la conférence a été marquée par une annonce majeure du côté de WayForward : Shantae 7 est désormais officialisé. Aucune image ni fenêtre de sortie n’a été communiquée, mais cette confirmation suffit déjà à raviver l’intérêt des fans de la série, qui attendent avec impatience de découvrir les premières informations sur ce nouvel épisode.