Bonne nouvelle pour les collectionneurs : les versions physiques de The Binding of Isaac: Repentance+, Pastry Panic! et Order Up!! seront de vraies cartouches de jeu sur Nintendo Switch 2, et non de simples Game Key Cards. Les possesseurs actuels de The Binding of Isaac: Repentance sur la console bénéficieront même de la mise à jour Repentance+ gratuitement, sans frais supplémentaires.

L’un des roguelikes les plus célèbres revient dans une version définitive et connectée. Repentance+ regroupe l’intégralité du contenu du jeu, tous les DLC, des centaines d’améliorations issues des précédentes mises à jour, et surtout, un mode coopératif en ligne complet jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs pourront affronter Mom et les labyrinthes cauchemardesques du sous-sol en équipe, que ce soit entre amis ou avec des inconnus grâce à des filtres de matchmaking avancés.

Principales nouveautés :

Jeu en ligne dans tous les modes, y comépris les Daily Runs , Défis et Greed Mode

, et Filtres détaillés pour créer ou rejoindre une partie

pour créer ou rejoindre une partie Roulette d’emotes et chat vocal intégré

et Nouvelle option “Item Descriptions” pour mieux comprendre les objets déjà découverts

pour mieux comprendre les objets déjà découverts Classements en ligne pour comparer vos performances

pour comparer vos performances Plus de 700 objets à collectionner

Plus de 300 ennemis et boss

De multiples modes de difficulté, chemins alternatifs et fins à débloquer

Repentance+ promet d’être la version la plus aboutie et communautaire jamais proposée du jeu culte d’Edmund McMillen.

Dans Pastry Panic!, jusqu’à quatre lapins pâtissiers s’associent pour gérer une usine de desserts plus chaotique qu’une cuisine d’Overcooked. Mélangez les pâtes, coupez les fruits, cuisez les gâteaux et gérez les machines à la chaîne pour honorer les commandes avant la fin du temps imparti. Le jeu mise sur un gameplay coopératif aussi frénétique que mignon, avec une bonne dose de coordination et d’imprévus.

Caractéristiques :

Multijoueur local et en ligne jusqu’à 4 joueurs

Plus de 30 personnages jouables

60 niveaux remplis de défis sucrés

remplis de défis sucrés Une douzaine de machines à maîtriser pour transformer les ingrédients

à maîtriser pour transformer les ingrédients Mode solo où vous contrôlez deux lapins à la fois

où vous contrôlez deux lapins à la fois Mode Arcade mondial pour affronter des pâtissiers du monde entier

pour affronter des pâtissiers du monde entier Un système d’étoiles récompensant les meilleures performances

Préparez vos moules, la pâtisserie ne pardonne pas les erreurs !

Enfin, Order Up!! fait également son retour sur Switch 2 avec une version physique. Ce simulateur de restauration vous met dans la peau d’un chef ambitieux rêvant de devenir la star culinaire de Port Abello. Entre gestion, mini-jeux et service express, il faudra satisfaire une clientèle exigeante tout en gérant son équipe et ses équipements.

Au menu :