Les 8 et 9 novembre 2025, les mégafleurs écloront en sauges dans le jeu mobile Pikmin Bloom ! Cette journée de la communauté sera encore plus particulière, car elle s’accompagnera également d’une Party Walk pour fêter le 4e anniversaire du jeu.

Date et heure de la Journée de la communauté : du 8 novembre à 00:00 au 9 novembre à 23:59, heure locale

Date et heure de la Party Walk : du 6 novembre à 15:00 au 10 novembre à 14:59 CET. Les préinscriptions commencent le 4 novembre.

Lors de la journée de la communauté, les utilisateurs seront mis au défi d’atteindre 10 000 pas dans la journée (le 8 ou le 9 novembre), afin de recevoir le badge sauge. Attention, pour recevoir le badge, il faudra lancer l’application le jour où l’utilisateur compte effectuer ses 10 000 pas.

Pendant deux jours, les bonus fleuriront, avec une croissance accrue de 50 % pour les pousses du sac de culture, voir plus en plantant des fleurs ! Par ailleurs, les mégafleurs écloront en sauge si des pétales ordinaires bleus, rouges, jaunes ou blancs sont plantés autour d’elles. (Chaque mégafleur fleurira pendant 3 heures seulement).

Les utilisateurs participant à la Party Walk du 4e anniversaire seront répartis de manière aléatoire dans les trois équipes (rouge, jaune et bleu). Cette Party Walk comptabilisera non seulement le nombre total de pas effectués par les participants, mais aussi les fleurs plantées, les champignons détruits et le nombre d’utilisateurs ayant obtenu le badge floral de sauge !

Un ticket de mission spéciale et un lot groupé Journée de la communauté seront disponible dans la boutique du 8 novembre à 00:00 jusqu’au 9 novembre à 23:59, heure locale.