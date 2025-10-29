Capcom continue de préparer le terrain pour l’un des jeux les plus attendus de 2025. Resident Evil Requiem, neuvième opus de la série principale, sortira sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2025, et s’accompagnera d’une édition spéciale de la Switch 2 Pro Controller aux couleurs du jeu. Présentée dans la nouvelle vidéo “Road to Requiem”, cette manette collector sera disponible le même jour que le titre.

Mais ce n’est pas tout : Capcom a également annoncé l’arrivée d’un amiibo à l’effigie de Grace Ashcroft, l’héroïne de ce nouvel épisode. Si son design et ses fonctionnalités exactes restent encore secrets, la figurine est prévue pour l’été 2026, prolongeant ainsi la présence du jeu bien au-delà de sa sortie initiale.

Dans Resident Evil Requiem, les joueurs retourneront à Raccoon City, la tristement célèbre métropole du Midwest américain autrefois dominée par la société pharmaceutique Umbrella. Le jeu replonge au cœur des événements tragiques de 1998, lorsque le gouvernement avait ordonné une frappe nucléaire pour éradiquer le virus et effacer toute trace du désastre. Ce nouveau chapitre explore les conséquences de ces actes, longtemps dissimulées sous le silence des autorités.

L’histoire suit Grace Ashcroft, analyste du FBI réputée pour son esprit de déduction et sa froide lucidité. Traumatisée par la mort de sa mère, elle s’enferme dans son travail jusqu’à ce qu’une enquête la conduise dans un hôtel abandonné, lieu clé d’une série de mystères liés à Raccoon City. Isolée et vulnérable, Grace devra affronter des créatures cauchemardesques tout en cherchant la vérité derrière cette tragédie familiale.

Resident Evil Requiem promet de renouer avec les racines du survival horror, combinant combats tendus, exploration, énigmes et gestion des ressources. Le titre proposera également la possibilité de basculer librement entre une vue à la première et à la troisième personne, une première dans la série, permettant d’adapter l’expérience de jeu selon les préférences du joueur.