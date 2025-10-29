Le jeu célèbre son troisième anniversaire !

NACON et creā-ture Studios sont ravis d’annoncer l’arrivée la sortie d’un nouveau contenu additionnel pour Session: Skate Sim, inspiré de Los Angeles et disponible dès aujourd’hui sur consoles et PC. Il est accompagné de la mise à jour majeure gratuite Flow, dans le cadre de sa troisième année.

Trois ans après sa sortie, Session: Skate Sim poursuit son évolution avec pas moins de huit contenus additionnels et de nombreuses mises à jour. Avec la volonté de devenir la référence ultime du jeu de skate, le studio perfectionne en continu les différents systèmes de jeu, en tenant compte des retours de la communauté qui rassemble déjà plus de 4 millions de joueurs.

Au cœur de la Cité des Anges, les joueurs peuvent désormais découvrir un nouveau spot inspiré des skate-parks emblématiques de Venice Beach. Situé sur le long du front de mer de Los Angeles, ce lieu mythique séduit les passionnés de glisse urbaine autant par son atmosphère unique que par sa vue imprenable sur l’océan Pacifique. C’est l’endroit idéal pour fêter les 3 ans du jeu ! Ce contenu additionnel apporte également 6 nouveaux objets dans l’Object Dropper ainsi que 2 tenues exclusives.

Flow fait partie d’une série de mises à jour visant à améliorer le gameplay, à enrichir le jeu avec de nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté et à intégrer des améliorations Quality of Life pour renforcer son statut de référence du genre. Elle introduit plusieurs refontes des tricks, en améliorant à la fois leur contrôle et leurs animations, notamment pour la position Goofy, le Powerslide, le Revert et le Manual. De plus, elle propose divers contenus pour personnaliser son avatar, comme des vêtements de la marque Enjoi, très appréciée des skateurs, ainsi que des variantes de chaussettes (hauteurs et couleurs) pour adapter son style à chaque spot !

Session: Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le skate des années 90, véritable art de vivre où chaque trottoir, chaque escalier est l’occasion de placer sa figure préférée. La physique ultra-réaliste du jeu permet de retrouver les sensations que procure le skate. Le studio a également travaillé sur un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage aussi exigeante que dans la pratique réelle du skateboard, les joueurs doivent s’entrainer pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes. L’outil de montage intégré permet à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.

Session: Skate Sim est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch™ et sur nacongaming.com.