SEGA vient d’annoncer que le démon Kaigaku, 6ème Lune Supérieure dans le nouveau film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie, est désormais disponible à l’achat. Il se présente en pack individuel à 4,99 €, ou dans le récent passe personnages Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie à 29,99 € pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 !

Ce pack ajoute Kaigaku en tant que personnage jouable en mode Versus, ainsi qu’une photo de profil, des répliques, des décorations et des récompenses de maîtrise. Pour fêter le lancement du pack de personnage Kaigaku, une mise à jour gratuite (version 1.20) est disponible dès maintenant avec un nouveau champ de bataille « Forteresse Infinie » pour le mode Versus.

De plus, l’Anime Song Pack est également disponible au prix de 14,99 €. Il remplace la musique des combats en mode Versus par les morceaux et thèmes musicaux de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ce pack comprend notamment les thèmes des génériques TV d’intro et de fin !