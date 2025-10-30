La vidéo « Road to Requiem » diffusée par Capcom ce jour, dévoile plusieurs informations, notamment le tout premier jeu Capcom disponible sur Epic Games Store, une collaboration avec Fortnite, des informations sur la Nintendo Switch 2, et bien plus encore !

Les joueurs vont pouvoir se préparer à affronter les horreurs qui les attendent dans Resident Evil™ Requiem avec l’ouverture des précommandes désormais disponibles sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, PC (Steam), et maintenant pour la toute première fois sur l’Epic Games Store. Toutes les précommandes de ce titre très attendu prévu le 27 février 2026 seront accompagnées du costume bonus de Grace : » Apocalypse « . En plus de cela, « Road to Requiem » a présenté une quantité effrayante de nouvelles annonces Resident Evil™.

Animée par la légendaire Maggie Robertson, doubleuse (version anglaise) de l’emblématique Lady Dimitrescu dans Resident Evil™ Village, « Road to Requiem » a permis de revenir en profondeur sur la saga Resident Evil, en se remémorant ses personnages inoubliables, les terreurs et les détails glaçants qui ont tous conduit à ce dernier volet, en commençant par l’incident de Raccoon City en 1998.

D’autres annonces ont été faites dans le cadre de « Road to Requiem » :

Deux éditions épiques – Resident Evil Requiem sera disponible en édition Standard et en édition Deluxe. L’édition Deluxe comprend le même jeu de base que l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs, et bien plus encore !

– Resident Evil Requiem sera disponible en édition Standard et en édition Deluxe. L’édition Deluxe comprend le même jeu de base que l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs, et bien plus encore ! Infestation de Fortnite ! – Pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achètent Resident Evil Requiem sur l’Epic Games Store recevront des objets de collaboration spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme le costume Grace ! Les objets de collaboration Fortnite seront distribués après la sortie de Resident Evil Requiem.

– Pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achètent Resident Evil Requiem sur l’Epic Games Store recevront des objets de collaboration spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme le costume Grace ! Les objets de collaboration Fortnite seront distribués après la sortie de Resident Evil Requiem. Jouer comme un pro ! – L’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement.

– L’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement. Amiibo Resident Evil – Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026.

– Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026. A suivre… – Un « Resident Evil Showcase » sera présenté en début d’année prochaine, avec un aperçu encore plus approfondi de Resident Evil Requiem.

En version physique seront disponibles

Une Edition Standard

Une édition Steelbook comprenant le jeu et le contenu de l’édition Deluxe.

Resident Evil™ biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sortiront également sur Nintendo Switch 2 le même jour que Resident Evil Requiem, avec leurs contenus additionnels. Resident Evil Village Gold Edition propose également l’option de vue à la troisième personne.

Le Pack Resident Evil Generation, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprend Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem.