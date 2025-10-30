Le dernier classement hebdomadaire publié par Famitsu pour la semaine 43 (du 20 au 26 octobre 2025) confirme la domination continue de Pokémon Legends: Z-A au Japon, aussi bien sur Nintendo Switch première génération que sur Nintendo Switch 2. Malgré une forte baisse de ses ventes physiques, le titre de The Pokémon Company continue de dominer un classement où les nouveautés commencent à se faire une place.

Côté jeux, Pokémon Legends: Z-A conserve la première position sur Switch avec 195 849 copies vendues, pour un total dépassant désormais 1 068 000 exemplaires sur ce support. Sa version dédiée à la Switch 2 suit juste derrière, avec 71 991 unités supplémentaires, portant son total à près de 685 000 exemplaires depuis sa sortie le 16 octobre. Ces chiffres confirment la puissance de la licence Pokémon, même si le recul de 78 à 88 % par rapport à la semaine précédente traduit logiquement l’essoufflement post-lancement.

En troisième position, Mario Kart World continue de faire des merveilles avec 35 176 ventes supplémentaires, portant son total à près de 1,97 million d’exemplaires depuis juin. Derrière ce trio de tête, Bandai Namco place Once Upon a Katamari à la quatrième place sur Switch avec 17 289 exemplaires écoulés pour sa première semaine, tandis que Ninja Gaiden 4 signe une entrée solide sur PlayStation 5 avec 11 973 ventes. Persona 3 Reload fait également ses débuts sur Switch 2 avec 6 778 unités, confirmant l’intérêt du public japonais pour les RPG de la série d’Atlus.

La fin du top 10 reste dominée par quelques titres persistants comme Super Mario Galaxy 1 + 2, Battlefield 6 ou encore la version PS5 de Once Upon a Katamari.

Rang Console Titre Éditeur Ventes semaine Ventes totales Statut 01 NSW Pokémon Legends: Z-A Pokémon Co. 195 849 1 068 401 – 02 NS2 Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition Pokémon Co. 71 991 684 896 – 03 NS2 Mario Kart World Nintendo 35 176 1 966 569 – 04 NSW Once Upon a Katamari Bandai Namco Entertainment 17 289 NEW 05 PS5 Ninja Gaiden 4 Microsoft Game Studios 11 973 NEW 06 PS5 Ghost of Yotei Sony Interactive Entertainment 6 984 172 886 ↓ 07 NS2 Persona 3 Reload Atlus 6 778 NEW 08 NSW Super Mario Galaxy 1 + 2 Nintendo 6 232 85 709 ↓ 09 PS5 Once Upon a Katamari Bandai Namco Entertainment 4 596 NEW 10 PS5 Battlefield 6 Electronic Arts 4 215 35 474 ↓

Sur le plan du hardware, la Nintendo Switch 2 demeure la console la plus vendue du pays avec 65 434 unités écoulées sur la semaine. Le chiffre est en nette baisse par rapport à la semaine précédente (201 684 ventes), mais le total cumulé depuis son lancement atteint déjà 2,47 millions d’exemplaires, un démarrage remarquable pour une console encore jeune. La Nintendo Switch OLED suit à distance avec 16 545 ventes, tandis que la Switch standard et la Lite complètent le trio avec respectivement 1 925 et 6 639 unités.

Du côté de Sony, la PlayStation 5 et ses déclinaisons totalisent environ 10 500 ventes, confirmant une stabilité relative sur le marché japonais. Le modèle PS5 Pro attire une part non négligeable du public avec 2 822 ventes cette semaine. Les Xbox Series X/S, quant à elles, restent marginales avec moins de 1 000 consoles vendues au total sur la période.

Au global, le marché japonais enregistre 102 052 consoles vendues toutes plateformes confondues sur la semaine, un volume en baisse notable par rapport aux 237 693 unités écoulées sept jours plus tôt. Malgré cette accalmie, la Nintendo Switch 2 continue de tirer le marché vers le haut, confirmant son statut de locomotive du jeu vidéo au Japon à l’automne 2025.