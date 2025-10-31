L’éditeur Sting vient d’annoncer l’arrivée de Dokapon 3-2-1 Super Collection! sur Nintendo Switch, prévue pour le 29 janvier 2026 au Japon, en version physique et numérique. Aucune localisation occidentale n’a encore été confirmée pour le moment.

Cette compilation regroupera trois classiques de la série Dokapon, initialement sortis sur Super Famicom dans les années 1990 :

Dokapon 3-2-1: Arashi o Yobu Yuujou (1994)

Kessen! Dokapon Oukoku IV: Densetsu no Yuusha Tachi (1993)

Dokapon Gaiden: Honoo no Audition (1995)

Pour l’occasion, chaque titre bénéficiera de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer le confort de jeu, dont un mode double vitesse et un mode manuel interactif pour aider les nouveaux venus à se familiariser avec les mécaniques rétro. Cette collection s’accompagne également d’une nouvelle illustration signée Ami Shibata, qui redonne vie à l’univers humoristique et compétitif de cette licence culte mêlant RPG et jeu de société.