Une nouvelle version du jeu à succès Hello Kitty Island Adventure semble bien en route sur Nintendo Switch 2. Bien que les développeurs et éditeurs n’aient encore rien annoncé officiellement, un classement ESRB récemment publié confirme l’existence d’une “Switch 2 Edition” du jeu.

Sorti depuis plusieurs mois sur Switch, le titre a rencontré un grand succès, mêlant exploration, aventure et convivialité dans l’univers coloré de Hello Kitty & Friends. Si le jeu actuel est déjà jouable sur Switch 2, cette édition spécifique pourrait tirer parti des nouvelles capacités techniques de la console, notamment au niveau du rendu visuel, des temps de chargement et de la fluidité.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour cette version “Switch 2 Edition”, mais son évaluation par l’ESRB laisse penser qu’une officialisation est proche.

À propos du jeu

Dans Hello Kitty Island Adventure, les joueurs explorent huit régions uniques — des profondeurs de l’océan jusqu’à une île flottant dans les nuages. L’aventure met l’accent sur la découverte, la création, et la coopération, tout en permettant de rencontrer plus de 40 personnages emblématiques de l’univers Sanrio tels que Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll ou encore Mimmy.

Il est possible de :

Cuisiner, fabriquer et offrir des objets pour renforcer les amitiés.

des objets pour renforcer les amitiés. Décorer et rénover des cabanes afin d’attirer de nouveaux visiteurs et débloquer des quêtes inédites.

des cabanes afin d’attirer de nouveaux visiteurs et débloquer des quêtes inédites. Créer un avatar personnalisé , choisir son espèce, son style et ses vêtements parmi des centaines d’options.

, choisir son espèce, son style et ses vêtements parmi des centaines d’options. Participer à des événements saisonniers (fêtes, météo dynamique, festivals).

(fêtes, météo dynamique, festivals). Explorer les ruines et puzzles de l’île pour obtenir des récompenses.

de l’île pour obtenir des récompenses. Profiter d’un mode multijoueur en ligne, permettant d’explorer l’île avec ses amis et de débloquer des bonus sociaux exclusifs.

Avec son mélange d’aventure, de simulation de vie et de jeu communautaire, Hello Kitty Island Adventure continue d’enrichir son contenu, et cette future édition Switch 2 pourrait bien être la version la plus complète du jeu à ce jour.