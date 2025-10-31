Plonger dans l’univers de Lumo 2, c’est un peu ouvrir une capsule temporelle. Neuf ans après le premier opus, le développeur Triple Eh? Ltd, sous la bannière de Numskull Games, récidive avec cette suite qui se veut une déclaration d’amour encore plus appuyée au jeu vidéo rétro. Sur Nintendo Switch 2, on embarque pour un nouveau périple isométrique qui promet exploration, casse-tête et collection. Mais derrière cette façade nostalgique se cache une expérience aux contrastes marqués, entre génie créatif et frustrations héritées du passé.

Un héritage assumé, pour le meilleur et pour le pire

Lumo 2 est, sans grande surprise, la suite directe de l’hommage aux jeux d’antan. On incarne un petit magicien stéréotypé qui se réveille dans un monde étrange, devant des portails menant à plus d’une centaine de salles interconnectées. L’histoire est minimaliste, presque absente, et sert avant tout de prétexte à l’aventure. Le véritable protagoniste, c’est le level design et la diversité des défis.

Dès les premières minutes, on est frappé par la variété folle des environnements. Un moment, on arpente un désert ; l’instant d’après, on se retrouve plongé dans un jeu d’arcade néon où il faut tirer sur des chameaux. Ce méli-mélo esthétique, aussi chaotique soit-il, fonctionne étonnamment bien. C’est un credo du jeu : la surprise permanente.

Le cœur de Lumo 2 réside dans son mélange de plates-formes et de puzzles vus sous un angle isométrique. Chaque salle est un défi autonome : des plates-formes qui s’effritent, des énigmes de tuiles à résoudre, des lasers à éviter, ou encore un petit aspirateur à guider vers un interrupteur. La variété est indéniablement impressionnante et évite l’écueil de la monotonie.

Mais c’est là que le bât blesse. La plate-forme, élément central, est entravée par des contrôles que l’on doit qualifier de poussifs. Le petit sorcier répond avec un léger délai, surtout lors des sauts. Ce décalage, couplé aux angles de caméra fixes, rend le jugement des distances périlleux. Atterrir précisément sur un tonneau ou éviter de toucher de l’eau violette mortelle devient une source de frustration récurrente.

Un autre point noir est le mécanisme de flottaison intégré. Après un saut (ou un double saut), le personnage plane, et il faut appuyer sur un bouton pour chuter naturellement. Cette idée, peut-être destinée à aider, se retourne contre le joueur en rendant les déplacements aériens imprécis et agaçants.

Heureusement, une lueur d’espoir existe : on peut débloquer un objet permettant de contrôler manuellement la caméra. Une option bienvenue, même si l’angle isométrique d’origine se réinitialise à chaque salle.

Collection et rétro : Le véritable moteur

Là où Lumo 2 excelle, c’est dans son incitation à l’exploration. Le jeu est truffé de secrets. Cassettes à collectionner (débloquant des défis chronométrés), canards en caoutchouc cachés, salles secrètes… Les amateurs de chasse au trésor seront comblés. On retrouve même une touche de Metroidvania avec des power-ups qui ouvrent l’accès à de nouvelles zones : double saut, bâton révélant des plates-formes invisibles, etc.

Enfin, le jeu parsème l’aventure de mini-jeux rétro, hommages aux shoot ’em up 2D ou à des classiques comme Space Harrier. Si l’intention est louable, l’exécution est malheureusement trop basique pour être vraiment divertissante. Ces séquences font pâle figure face aux excellents jeux indépendants qui maîtrisent parfaitement le style rétro aujourd’hui.

Les graphismes de Lumo 2 sont un cas d’école. Ils sont polis, mais délibérément datés. Il est difficile de définir pourquoi ils respirent autant l’ambiance « vieux jeu », mais le résultat est palpable et participe à l’immersion nostalgique. C’est un choix assumé qui fonctionne.

La bande-son, en revanche, est plus discutable. Composée de beats techno, elle peut rapidement agacer et contribue à cette sensation de retour dans le temps, mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Avec plus de 100 salles à explorer et une multitude de collectibles, la durée de vie est substantielle. Revisiter les environnements avec de nouveaux pouvoirs pour dénicher les derniers secrets offre un bon contenu pour les plus acharnés.

Cependant, Lumo 2 pêche gravement par son manque d’options, notamment d’accessibilité. En 2025, l’absence de remappage des commandes, d’options pour désactiver le flou de mouvement ou d’aides visuelles est problématique. Le jeu s’adresse clairement à un public de niche, familier des exigences et des défauts des jeux des années 80/90, au détriment d’une accessibilité plus large.