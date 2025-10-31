Après une semaine faste, avec des promotions très intéressantes qui se terminent le 2 novembre, nous revoici avec une sélection plus modeste. Au programme, nous vous proposons quelques petites indépendantes pour tous les goûts !

Disco Elysium – The Final Cut

11,99€ au lieu de 39,99€

Nous commençons par ce classique qui est presque une évidence dans notre sélection : Disco Elysium – The Final Cut est disponible à 11,99€ au lieu de 39,99€ sur l’eShop jusqu’au 8 novembre !

Ce RPG d’enquête et narratif est une pépite qui apporte une expérience hors du commun. Dans Disco Elysium, vous incarnez un détective et vos actions auront des conséquences sur les compétences de votre personnage. Si vous n’avez pas peur de lire des pavés et des pavés de dialogue, vous découvrirez un incroyable jeu que nous avions noté à 8,5 sur 10 à sa sortie sur la Nintendo Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tiny Thor

4,99€ au lieu de 19,99€

C’est une petite première pour ce jeu dans notre sélection ! Tiny Thor est disponible sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 6 novembre.

Malgré ses graphismes mignons, TIny Thor est un plateformer exigeant, un peu « à l’ancienne », réservé aux personnes qui n’ont pas peur de la difficulté. Si vous aimez les défis, n’hésitez pas à vous plonger dans cette expérience qui vaut le détour. Notre testeur lui avait mis la belle note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

ScourgeBringer

2,54€ au lieu de 16,99€

ScourgeBringer est disponible sur l’eShop à 2,54€ au lieu de 16,99€ jusqu’au 8 novembre.

Pour dompter ScourBringer, il faut accepter de mourir en boucle, accepter la difficulté très haute du titre qui mettra vos nerfs à contribution. Ce jeu mélange astucieusement le roguelike et le plateformer. Il possède un gameplay fluide, une direction artistique sympathique ainsi qu’une bonne histoire. Notre testeur lui avait mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

OlliOlli World

4,99€ au lieu de 19,99€

On arrête les jeux à la très grosse difficulté. OlliOlli World est en promotion sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 17 novembre !

Le jeu mélange le jeu de skate avec l’action et le platformer. Que vous connaissiez ou non la licence, le jeu est parfaitement calibré pour tous les joueurs et propose un level design de très haute volée. Nous lui avions mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Arcade Paradise

5,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec cette petite pépite des jeux de simulation. Arcade Paradise est disponible sur l’eShop à 5,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 6 novembre.

Arcade Paradise nous emmène dans le monde des salles d’arcade. Dans ce jeu, nous gérons une laverie où chaque tâche se réalise avec un mini-jeu ! Derrière ce concept bien pensé se cache un excellent jeu à la durée de vie conséquente (presque trente heures) que nous vous recommandons chaudement. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.