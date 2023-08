Alors que les Avengers semblent ne plus trop savoir où aller après Endgame, intéressons-nous un peu à la jeunesse de l’un d’entre eux… Thor ! Blague à part, cette histoire n’a aucun lien avec Marvel© ou les Avengers©, par contre elle pourrait bien rappeler des souvenirs de jeunesse à certains de nos lecteurs… Prenez votre plus beau marteau, nous allons partir faire un tour du côté d’Asgard et de Midgard !

Thor a, t’auras pas !

Tiny Thor est un jeu développé par Asylum Square Interactive, il s’agit d’un studio Allemand basé dans la Forêt Noire. Il a déjà œuvré sur d’autres jeux tendance rétro, comme Bloo Kid 1 et 2 ou encore sur le portage du mythique Turrican. Le studio attaché au retro-gaming et notamment aux jeux sortis sur Master System, Nes et Amiga (et pourquoi pas l’Atari ST aussi hein ?!) propose avec Tiny Thor sa première « grosse » réalisation originale.

Le titre s’inspire donc des divinités nordiques (et pas de Marvel, vous l’aurez compris) et nous permet d’incarner le tout jeune Thor, alors qu’il vient de fêter ses 8 ans. À cette occasion, le Dieu Odin (son Papa) lui offre un nouveau joujou magique trop stylé… un Marteau ! Mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Mjölnir. Commence alors une journée pleine de joie où Thor pourra profiter de son cadeau en attendant la fin de la journée et le banquet géant organisé à l’occasion de son anniversaire. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et une série d’évènements (orchestrés par un certain Loki) va entraîner un début de Ragnarök (oui rien que ça) … C’est donc au tout jeune Thor qui se retrouve coincé sur Midgard, de retrouver les pierres chantantes pour sauver les royaumes… Il pourra heureusement compter sur l’aide de son fidèle marteau, mais aussi de Hugin et Munin les deux corbeaux préférés d’Odin… L’aventure ne fait que commencer…

Si j’avais un marteau

Nous n’en dirons pas plus sur l’histoire, mais ne vous attendez pas à des twists de folie, elle reste classique et sera prétexte à l’exploration de différents mondes et à des combats contre des boss gigantesques (comme à la belle époque).

Tiny Thor est un jeu de plateforme aux graphismes retro qui aurait parfaitement pu sortir sur Atari ST, Amiga ou Super Nintendo. On a dit plateforme, mais c’est un peu plus que cela, le jeu est également un concentré d’énigmes ! En effet, chaque suite de tableaux propose des énigmes à résoudre, alliant réflexion, agilité et timing pour les traverser.

On vous explique ! Thor est armé de son marteau qu’il peut lancer dans la direction qu’il souhaite (sans oublier de le faire tournoyer au préalable), ainsi, un peu comme dans Puzzle Bobble, un curseur vous indiquera la direction dans laquelle va voler votre marteau (et les ricochets potentiels qu’il va faire), vous viser et vous tirer dessus pour faire ricocher ! Mjölnir fonce et rebondit contre les murs et les bords de l’écran. A vous d’utiliser certains rebords pour orienter votre marteau dans la bonne direction pour actionner un levier, ou pour récupérer des diamants bleus (et aussi dégommer des ennemis). Pour avancer, Thor pourra également compter sur certaines capacités qu’il gagnera au fil de sa progression. Très vite, il sera donc capable d’effectuer un double saut, de s’accrocher légèrement contre les parois pour rebondir d’un côté à un autre ou encore de faire une attaque écrasante et électrique avec Mjölnir.

On avance ainsi de niveaux en niveaux à travers une mini carte qui nous permet (un peu comme dans un metroidvania) de retourner dans des niveaux déjà traversés (armés de vos nouvelles capacités) pour tenter de récolter tous les diamants bleus et les 3 saphirs rouges.

Au fil de votre avancée, vous pourrez également échanger ces diamants bleus durement gagnés contre des nouvelles capacités vendues par ces fourbes de Hugin et Munin (vous pourrez, par exemple, augmenter votre durée d’invincibilité après avoir été touché, augmenter la puissance du choc de votre marteau et d’autres fonctionnalités sympathiques comme la possibilité de détecter des pièces secrètes avec Mjölnir)… Les saphirs rouges quand à eux permettent de débloquer des niveaux plus compliqués encore que les niveaux classiques (si, si c’est possible). Le jeu n’est donc pas avare en capacités à débloquer pour vous simplifier votre progression !

La réussite par l’échec

Simplifier c’est peu de le dire, honnêtement le jeu est loin d’être facile… Même si les premiers niveaux se passent relativement bien, très vite les choses se corsent et il faudra se triturer les méninges pour trouver la bonne action à faire pour avancer… Par exemple cas type : Thor doit traverser une étendue de pic (mortels au premier contact) s’il veut avancer, au milieu des pics, un bloc rebondissant qui permet d’éviter les pics mais qui n’est pas assez proche de l’autre plateforme pour continuer notre progression. Il faudra trouver le bon angle pour envoyer Mjölnir foncer contre un bloc rebondissant se trouvant en contrebas, puis une fois le marteau parti, se diriger vers ledit bloc sauter dessus et profiter de la propulsion donnée par le marteau (qui est descendu entre temps) et ensuite sauter en rythme car le bloc est propulsé progressivement vers l’avant par les ricochets provoqués entre lui et le bord de l’écran… (et c’est plus facile à écrire qu’à faire !)

Nous ne l’avons pas précisé, mais malgré son ascendance divine, le jeune Thor n’est pas invincible et s’il est touché par un adversaire ou un élément mortel (ou de l’eau – c’est un enfant alors il n’aime pas l’eau), il meurt ! (Sauf s’il a trouvé un cœur au préalable qui lui permet alors d’être touché une première fois sans rien craindre et permet de grapiller quelques secondes d’invincibilité).

On meurt donc facilement, mais par chance les points de contrôle sont relativement nombreux et généralement plutôt bien placés (surtout si on n’oublie pas de les activer !). Après quelques (plusieurs) échecs, on finit par trouver le bon tempo et la bonne solution pour continuer à avancer, jusqu’à la zone suivante… Le jeu se renouvelle régulièrement au niveau des énigmes et de la bonne façon de faire pour progresser (on regrettera un peu qu’il n’y ait qu’une solution pour passer). Et parfois, pour ce genre de jeu, quand on n’avance pas, le mieux est de mettre la console en pause (plutôt que de l’éclater par terre), puis de revenir un peu plus tard pour passer en quelques secondes un passage qui nous a rendu fou les 15 minutes précédentes.

Une réalisation divine

Car il faut être honnête, dans Tiny Thor si vous perdez, c’est uniquement de votre faute ! En effet, impossible de mettre en cause la maniabilité ! Le personnage répond au doigt et à l’œil, pas de latence, pas d’inertie, le petit Thor fait exactement ce qu’on lui dit ! Un bouton pour sauter, un bouton pour lancer Mjölnir et un autre pour viser avant de lancer. Le titre est franchement très maniable et jamais nous n’avons eu à rager parce que « le perso n’a pas sauté au bon moment ».

Graphiquement, c’est également du très beau travail, les graphismes sont en pixel art joliment dessinés et animés et très colorés. Les décors fourmillent de détails et de petites animations, comme des souris et des grenouilles (inoffensives) qui se promènent, donnant ainsi de la vie aux différents niveaux que l’on traverse. Le jeu passe très bien en mode portable (que ce soit sur la Lite ou la Oled). C’est d’ailleurs sur cette dernière que les couleurs ressortent de la plus belle des façons.

Le jeu passe également bien en mode docké et propose différents filtres ajustables, pour donner un rendu CRT à votre écran plat full HD. (Mais de manière générale, nous avons préféré jouer en mode portable).

La bande-son n’est pas en reste, signée par le légendaire Chris Huelsbeck, à qui l’on doit également celle de Turrican (une valeur sûre), mais aussi Jim Power ou encore Star Wars : Rogue Squadron. Il signe ici une partition qui colle parfaitement aux différents environnements traversés tout en rappelant aux plus « anciens » les sonorités des jeux « d’avant ».

Concernant la durée de vie, elle est en fonction de votre niveau et de votre envie de tout récupérer. Entre les diamants bleus, les saphirs rouges et les niveaux spéciaux, il y a franchement de quoi faire. Vous en aurez pour bien plus d’une quinzaine d’heure (si pas plus) pour espérer atteindre le 100% !

Conclusion 8 /10 Malgré son aspect mignon et la possibilité d’incarner un jeune héros, Tiny Thor n’est pas pour tout le monde ! Le jeu est très exigeant et nécessite d’avoir une bonne expérience des jeux de plateformes (à l’ancienne) pour être savouré sans risquer de jeter sa manette contre son écran (ou sa Nintendo Switch par terre si vous jouez en portable). Toutefois le jeu est franchement réussi et s’avère un digne successeur des jeux sortis à l’époque sur Atari ST (ou Amiga). Malgré sa difficulté, réussir à franchir certains passages (assez corsés) entraine un sentiment de profonde satisfaction, jusqu’au passage suivant ! Si vous aimez les jeux de plateforme qui mélangent action, adresse, réflexion et gros challenge, Tiny Thor saura répondre à toutes vos attentes ! LES PLUS Très joli graphiquement.

Très joli graphiquement. Maniabilité parfaite.

Maniabilité parfaite. Des niveaux amenant continuellement à la réflexion.

Des niveaux amenant continuellement à la réflexion. Les combats de Boss.

Les combats de Boss. L’ambiance sonore rétro et la bande-son.

L’ambiance sonore rétro et la bande-son. Les points de contrôle relativement bien positionnés.

Les points de contrôle relativement bien positionnés. Texte en Français. LES MOINS Très/trop difficile pour les plus jeunes joueurs.

Très/trop difficile pour les plus jeunes joueurs. Manque d’un mode facile pour le rendre plus accessible.

Manque d’un mode facile pour le rendre plus accessible. Certains passages assez tordus.

Certains passages assez tordus. Il n’y a généralement qu’un seul moyen de franchir les tableaux.

Il n’y a généralement qu’un seul moyen de franchir les tableaux. Pas toujours facile d’attraper les lianes ! Détail de la note Graphisme 0

Maniabilité 0

Ambiance sonore 0

Accessibilité 0

Durée de vie 0