Le studio Windwalk Games, en partenariat avec Team17 Digital, annonce la sortie officielle de SWORN sur Nintendo Switch. Ce roguelike d’action inspiré des légendes arthuriennes et celtiques plonge les joueurs dans un Camelot corrompu, où ils devront jurer allégeance aux puissants Seigneurs Fées (Fae Lords) pour repousser les ténèbres qui gagnent le royaume.

La version Switch permet de jouer en solo ou en coopération à deux joueurs, offrant la possibilité d’unir ses forces pour affronter les Chevaliers de la Table Ronde et, peut-être, le roi Arthur lui-même. Chaque partie invite à expérimenter des combinaisons uniques de personnages, armes et bénédictions, avec plus de 200 pouvoirs à maîtriser.

Les joueurs pourront également faire évoluer leur héros grâce au Beacon of Avalore, un système de progression qui renforce les compétences et la puissance des chevaliers au fil des parties.

SWORN est disponible dès maintenant sur l’eShop Nintendo Switch au prix de 29,99 $ / 25,99 £, avec une remise de lancement de 20 % pour une durée limitée.