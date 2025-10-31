L’éditeur Silver Lining Interactive et le studio Sunny Lab ont confirmé l’arrivée de The Witch’s Bakery sur Nintendo Switch. Ce RPG d’aventure narratif en 2D au ton chaleureux est prévu pour 2026, sans date précise pour le moment. Le jeu raconte l’histoire de Lunne, une jeune sorcière installée dans le Paris contemporain, où elle ouvre sa propre boulangerie. Douée d’un pouvoir unique lui permettant de voir dans le cœur des gens et de guérir leurs émotions par la magie, Lunne jongle entre la gestion de son établissement et l’aide qu’elle apporte à ses clients.

Les journées sont divisées en trois temps :

Le jour , Lunne gère sa boulangerie avec ses amis et prépare des recettes magiques.

, Lunne gère sa boulangerie avec ses amis et prépare des recettes magiques. Le soir , elle explore Paris, découvre ses secrets et entre littéralement dans le cœur de ses proches pour apaiser leurs émotions.

, elle explore Paris, découvre ses secrets et entre littéralement dans le cœur de ses proches pour apaiser leurs émotions. La nuit, elle se repose, améliore sa magie et décore son atelier.

Les joueurs pourront découvrir un Paris coloré et vivant, explorer différents quartiers comme le Quai des Bouquinistes, rencontrer de nouveaux personnages et apprendre de nouvelles recettes et compétences.

Dans les “Heart Palaces”, des espaces symboliques où les émotions prennent forme, Lunne devra résoudre des énigmes et affronter les tourments intérieurs de ceux qu’elle aide — avant de créer le pain magique capable de guérir leur cœur.