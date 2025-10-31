En tant que passionnés de jeux pinball, on croit souvent savoir à quoi s’attendre. Pourtant, il arrive qu’un titre surgisse de nulle part et redéfinisse complètement notre perception d’un genre. C’est exactement ce que fait Xenotilt: Hostile Pinball Action sur Nintendo Switch. Développé en solo par WIZNWAR, le créateur derrière l’excellent Demon’s Tilt, ce jeu ne se contente pas d’être un simple successeur spirituel ; il est, tout simplement, l’un des plus grands jeux de flipper jamais créés.
WIZNWAR n’en est pas à son coup d’essai. Avec Demon’s Tilt, il avait déjà marqué les esprits en mêlant flipper et bullet hell dans un setting occulte. Mais avec Xenotilt, il pousse le concept encore plus loin, troquant l’ésotérisme contre un cyberpunk rétro survolté. Le résultat est une expérience si riche et si addictive qu’elle pourrait, à l’instar de Balatro pour le poker, convertir même ceux qui n’ont jamais touché à un flipper de leur vie.
Du flipper, mais pas que
L’objectif est simple en apparence : marquer le plus de points possible avec vos trois billes sur une table unique, mais monumentale. Cette dernière, conçue comme un vaisseau spatial, est divisée en trois étages distincts, chacun grouillant d’ennemis et de boss aux designs pixelisés spectaculaires – pensez à des démons cybernétiques, des crânes énergétiques ou des succubes robotisées.
Mais Xenotilt est bien plus qu’une partie de flipper classique. C’est une fusion audacieuse et réussie entre le flipper traditionnel et le shoot ‘em up à l’ancienne. Les ennemis tirent des lasers, des missiles et d’autres projectiles sur votre bille, influençant sa trajectoire. Heureusement, vous n’êtes pas sans défense.
La mécanique la plus marquante est sans conteste l’ajout de tourelles auto-cibleuses. En « berçant » la bille sur un flipper et en appuyant sur la gâchette (si vous avez des munitions), vous activez ces tourelles qui verrouillent automatiquement tous les ennemis à l’écran. C’est un moyen fantastique de dégager le terrain et d’empocher des points. Parfois, ces tourelles se transforment même en de magnifiques lasers plasma qui serpentent à l’écran, ajoutant une couche de chaos visuel absolument sublime.
Autre innovation clé : la Matrice Multiballe. Il s’agit d’une grille 3×3 sur le côté de l’écran. En dirigeant les billes dans les bonnes cibles, vous débloquez des emplacements qui accordent des bonus permanents pour la partie, comme plus de munitions ou un effet d’aspiration sur les ennemis. La stratégie est profonde : vaut-il mieux répartir les billes pour une panoplie de bonus ou se concentrer sur une colonne pour des pouvoirs plus puissants ? Et quand activer le mode multiballe, qui libère toutes les billes stockées ? Ces choix permanents dynamisent considérablement l’expérience.
Comme dans tout bon flipper, le « tilt » (ou inclinaison) est présent. Il permet de guider légèrement la bille pour éviter un game over ou viser un jackpot. Son utilisation est ici très permissive et presque nécessaire dans certaines sections, ce qui la rend moins punitive et plus stratégique.
Des modes de jeu pour toutes les folies
Xenotilt ne manque pas de contenu :
- Le Mode Normal est l’expérience classique, déjà très riche.
- Le Mode EX est un incontournable. Il ajoute trois zones bonus secrètes, comme un mini-jeu de billard, qui offrent des récompenses colossales. C’est aussi dans ce mode que vous pourrez sauver et recruter des « Survivants » qui octroient des avantages permanents.
- Le Mode Hardcore vous limite à une seule bille et réduit la taille des flippers, pour les experts en recherche de défi ultime.
- Le Mode Crise est une variante à temps limité si différente qu’elle semble être un jeu à part entière, où la survie passe par l’élimination de cibles qui ajoutent du chrono.
La prise en main est instinctive. Les flippers répondent parfaitement et, malgré le chaos apparent, les réactions de la table sont toujours justes et prévisibles après un temps d’adaptation. Le jeu est remarquablement bienveillant : il fournit une aide contextuelle pendant les écrans de chargement, des descriptions détaillées dans les menus pause et de subtils filets de sécurité pour éviter les échecs trop frustrants. La présence d’un suivi des défis vous pousse constamment à vous dépasser.
L’addiction instantanée
Une partie dure quelques minutes, mais c’est un piège sans fin. Le « juste une dernière » est inévitable. Entre la chasse aux hauts scores, le déblocage des Survivants en Mode EX, la maîtrise des différents modes et l’apprentissage des innombrables secrets de la table, la durée de vie est virtuellement infinie. C’est le jeu parfait pour une session rapide sur le pouce ou pour une soirée entière de compétition acharnée.
C’est un régal pour les yeux. Les sprites 16 bits, les couleurs néon et les effets visuels outrageux (entièrement personnalisables si l’écran devient trop chargé) créent une symphonie lumineuse hypnotisante. Le jeu supporte parfaitement le mode TATE (écran vertical), qui est absolument magnifique sur la Switch OLED et sublime l’expérience. Le seul petit bémol : il peut parfois être difficile de suivre l’action dans le fouillis lumineux, surtout pour un œil non aguerri.
La bande-son, inspirée et énergique, colle parfaitement à l’ambiance cyberpunk. On vous garantit qu’au moins un thème restera coincé dans votre tête longtemps après avoir éteint la console. Les bruitages et les répliques des boss (« I expect more! ») ajoutent une couche d’immersion et de personnalité supplémentaire.
Conclusion
Xenotilt: Hostile Pinball Action n’est pas seulement un jeu de flipper. C’est une œuvre qui transcende son genre. C’est du flipper pour les amateurs de sensations fortes, pour les fans de shoot ‘em up, pour les accros du score, et même pour ceux qui pensent ne pas aimer le flipper. WIZNWAR a peaufiné sa formule jusqu’à la perfection, créant une expérience addictive, profondément stratégique et techniquement impeccable. Si vous ne devez avoir qu’un seul jeu de flipper sur Nintendo Switch, c’est celui-là. Attention, cependant : si vous êtes comme nous, vous pouvez faire une croix sur votre vie sociale une fois que vous y aurez goûté.
LES PLUS
- Fusion parfaite du flipper et du bullet hell shmup
- Mécaniques de tourelles et de lasers satisfaisantes
- Contrôles réactifs et inclinaison (tilt) bien dosée et permissive
- Une table unique mais gigantesque, et divisée en trois étages distincts
- Mode EX avec des zones bonus secrètes
- Rejouabilité quasi-infinie
- Style pixel art cyberpunk et rétro absolument sublime
- Bande-son électronique entêtante
- Très abordable pour les novices malgré sa profondeur
- Aides contextuelles et écrans de conseils durant les chargements
- Suivi des défis qui motive à rejouer
LES MOINS
- Peut être visuellement écrasant au début, difficile de suivre la bille
- Aucun mode pratique pour s'entraîner spécifiquement dans les zones bonus
- Les effets peuvent parfois trop envahir l'écran et nuire à la lisibilité
- Pas de mode daltconien
Détail de la note
-
Gameplay / Maniabilité
0
-
Graphismes
0
-
Bande-son
0
-
Contenu / Durée de vie
0
-
Accessibilité / Fonctionnalités
0
Laisser un commentaire