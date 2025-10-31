En tant que passionnés de jeux pinball, on croit souvent savoir à quoi s’attendre. Pourtant, il arrive qu’un titre surgisse de nulle part et redéfinisse complètement notre perception d’un genre. C’est exactement ce que fait Xenotilt: Hostile Pinball Action sur Nintendo Switch. Développé en solo par WIZNWAR, le créateur derrière l’excellent Demon’s Tilt, ce jeu ne se contente pas d’être un simple successeur spirituel ; il est, tout simplement, l’un des plus grands jeux de flipper jamais créés.

WIZNWAR n’en est pas à son coup d’essai. Avec Demon’s Tilt, il avait déjà marqué les esprits en mêlant flipper et bullet hell dans un setting occulte. Mais avec Xenotilt, il pousse le concept encore plus loin, troquant l’ésotérisme contre un cyberpunk rétro survolté. Le résultat est une expérience si riche et si addictive qu’elle pourrait, à l’instar de Balatro pour le poker, convertir même ceux qui n’ont jamais touché à un flipper de leur vie.

Du flipper, mais pas que

L’objectif est simple en apparence : marquer le plus de points possible avec vos trois billes sur une table unique, mais monumentale. Cette dernière, conçue comme un vaisseau spatial, est divisée en trois étages distincts, chacun grouillant d’ennemis et de boss aux designs pixelisés spectaculaires – pensez à des démons cybernétiques, des crânes énergétiques ou des succubes robotisées.

Mais Xenotilt est bien plus qu’une partie de flipper classique. C’est une fusion audacieuse et réussie entre le flipper traditionnel et le shoot ‘em up à l’ancienne. Les ennemis tirent des lasers, des missiles et d’autres projectiles sur votre bille, influençant sa trajectoire. Heureusement, vous n’êtes pas sans défense.

La mécanique la plus marquante est sans conteste l’ajout de tourelles auto-cibleuses. En « berçant » la bille sur un flipper et en appuyant sur la gâchette (si vous avez des munitions), vous activez ces tourelles qui verrouillent automatiquement tous les ennemis à l’écran. C’est un moyen fantastique de dégager le terrain et d’empocher des points. Parfois, ces tourelles se transforment même en de magnifiques lasers plasma qui serpentent à l’écran, ajoutant une couche de chaos visuel absolument sublime.

Autre innovation clé : la Matrice Multiballe. Il s’agit d’une grille 3×3 sur le côté de l’écran. En dirigeant les billes dans les bonnes cibles, vous débloquez des emplacements qui accordent des bonus permanents pour la partie, comme plus de munitions ou un effet d’aspiration sur les ennemis. La stratégie est profonde : vaut-il mieux répartir les billes pour une panoplie de bonus ou se concentrer sur une colonne pour des pouvoirs plus puissants ? Et quand activer le mode multiballe, qui libère toutes les billes stockées ? Ces choix permanents dynamisent considérablement l’expérience.

Comme dans tout bon flipper, le « tilt » (ou inclinaison) est présent. Il permet de guider légèrement la bille pour éviter un game over ou viser un jackpot. Son utilisation est ici très permissive et presque nécessaire dans certaines sections, ce qui la rend moins punitive et plus stratégique.

Des modes de jeu pour toutes les folies

Xenotilt ne manque pas de contenu :

Le Mode Normal est l’expérience classique, déjà très riche.

est l’expérience classique, déjà très riche. Le Mode EX est un incontournable. Il ajoute trois zones bonus secrètes, comme un mini-jeu de billard, qui offrent des récompenses colossales. C’est aussi dans ce mode que vous pourrez sauver et recruter des « Survivants » qui octroient des avantages permanents.

est un incontournable. Il ajoute trois secrètes, comme un mini-jeu de billard, qui offrent des récompenses colossales. C’est aussi dans ce mode que vous pourrez sauver et recruter des qui octroient des avantages permanents. Le Mode Hardcore vous limite à une seule bille et réduit la taille des flippers, pour les experts en recherche de défi ultime.

vous limite à une seule bille et réduit la taille des flippers, pour les experts en recherche de défi ultime. Le Mode Crise est une variante à temps limité si différente qu’elle semble être un jeu à part entière, où la survie passe par l’élimination de cibles qui ajoutent du chrono.

La prise en main est instinctive. Les flippers répondent parfaitement et, malgré le chaos apparent, les réactions de la table sont toujours justes et prévisibles après un temps d’adaptation. Le jeu est remarquablement bienveillant : il fournit une aide contextuelle pendant les écrans de chargement, des descriptions détaillées dans les menus pause et de subtils filets de sécurité pour éviter les échecs trop frustrants. La présence d’un suivi des défis vous pousse constamment à vous dépasser.

L’addiction instantanée

Une partie dure quelques minutes, mais c’est un piège sans fin. Le « juste une dernière » est inévitable. Entre la chasse aux hauts scores, le déblocage des Survivants en Mode EX, la maîtrise des différents modes et l’apprentissage des innombrables secrets de la table, la durée de vie est virtuellement infinie. C’est le jeu parfait pour une session rapide sur le pouce ou pour une soirée entière de compétition acharnée.

C’est un régal pour les yeux. Les sprites 16 bits, les couleurs néon et les effets visuels outrageux (entièrement personnalisables si l’écran devient trop chargé) créent une symphonie lumineuse hypnotisante. Le jeu supporte parfaitement le mode TATE (écran vertical), qui est absolument magnifique sur la Switch OLED et sublime l’expérience. Le seul petit bémol : il peut parfois être difficile de suivre l’action dans le fouillis lumineux, surtout pour un œil non aguerri.

La bande-son, inspirée et énergique, colle parfaitement à l’ambiance cyberpunk. On vous garantit qu’au moins un thème restera coincé dans votre tête longtemps après avoir éteint la console. Les bruitages et les répliques des boss (« I expect more! ») ajoutent une couche d’immersion et de personnalité supplémentaire.