DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper sorti le 13 août 2025 sur l’eShop pour 11,99€ est un jeu développé par Duck Team et édité par Valkyrie Initiative. Duck Team est un groupe de développeurs russes qui a développé plusieurs jeux sur Steam, après avoir commencé sur Itch.io avec de petits projets à faible budget. L’éditeur Valkyrie Initiative est également un inconnu sur le marché, car ils n’ont publié qu’une vingtaine de jeux jusqu’à présent. Ils affichent d’ailleurs une forte préférence pour les jeux indépendants, comme ils l’indiquent sur leur propre site.

Plein de mini-jeux à faire, mais ça manque de fun

Il y a une histoire à ce jeu, mais elle n’a pas de réel impact sur le jeu d’une quelconque manière. Vous contrôlez une bande de potes canards qui jouent à un jeu méconnu qui contient une collection de 100 jeux en 1 et vous êtes obligés d’y jouer. Tel un WarioWare, vous effectuerez une série de mini-jeux avec quelques idées farfelues. Nous n’allons évidemment pas décrire chaque mini-jeu, mais il y en a une centaine.

Les mini-jeux sont tous plutôt différents, mais un certain nombre d’entre eux s’éternisent pour de mauvaises raisons.

Entre le fait que le mini-jeu n’est pas toujours très intuitif — malgré l’explication des commandes donnée avant de commencer — et que certains sont presque des jeux à part entière, comme ce jeu d’horreur où il faut trouver des clés dans votre maison pour aller aux toilettes et qui peut durer un peu plus de dix minutes, vous allez passer un moment qui risque de vous paraître long. La plupart des mini-jeux durent 30 secondes ou moins de base et ils peuvent varier selon la difficulté choisie ou selon la nature du mini-jeu tels les niveaux boss qui ont duré sur plusieurs minutes.

D’autant plus que vous devez les réussir pour avancer dans le mode “histoire”, qui se résume à incarner les différents canards de la bande de potes. Si vous perdez, vous aurez le choix de refaire le mini-jeu dans une version moins difficile, mais vous n’obtiendrez pas la meilleure note pour le chapitre et vous perdrez une de vos cinq vies.

Dans l’ensemble, les mini-jeux sont soit frustrants, soit amusants, et il y a rarement d’entre-deux. Il faut malheureusement dire qu’il y a une majorité de jeux vraiment pas terribles, et vous referez plusieurs fois les mêmes mini-jeux d’un chapitre à l’autre. Vous vous retrouverez donc à vous amuser quelques secondes pour de longues minutes passées sur un ou plusieurs mini-jeux peu intéressants.

Après cela, le reste du jeu se résume à jouer en multijoueur jusqu’à cinq joueurs ou à réussir tous les mini-jeux possibles dans la difficulté la plus élevée. Vous n’aurez pas fait la moitié du jeu que vous aurez l’impression d’avoir déjà fait plusieurs fois la même chose.

Évidemment, une comparaison évidente est avec la série WarioWare, qui part dans tous les sens et loufoque à souhait. D.U.C.K. essaie d’être complètement déjanté, mais vous aurez l’impression que ses développeurs n’ont pas compris le principe d’une blague ou d’un délire.

Les graphismes ne sont pas égaux

Les graphismes sont, au début, plutôt bon ; ils ont beaucoup d’effets d’ombre et ils sont détaillés tout en étant homogènes à regarder et, d’autant plus que le menu du jeu vous permettra de voir les mains du canard que vous incarnez qui appuient sur A, B ou sur la croix directionnelle en même temps que vous, ce qui vous met dans l’atmosphère du jeu.

Pour les mini-jeux, la variété est de mise : on passe d’un style Super NES à Atari, Game Boy Color et bien d’autres. Cependant, cela rend l’ensemble assez inégal, avec des graphismes allant de plus que corrects voire même excellents, à un jeu avec des graphismes qui sont juste laids sans trop de justification. Pour les animations, c’est la même chose : soit c’est très réussi, soit ce sont des graphismes propres à la console que ça émule, soit c’est intentionnellement laid. Après, le jeu essaie d’être drôle avec des animations amusantes pour les victoires et les défaites, ce qui peut parfois faire mouche. Mais il se contente d’une petite blague timide, et on passe immédiatement à autre chose.

Vous pourriez croire que ça va partir dans tous les sens, comme le présente le trailer du jeu, mais le jeu reste trop sage et les blagues tombent à l’eau.

Musique générique.mp3

Globalement, la musique est là, mais l’expérience est totalement anodine et vite oubliée. Si les musiques des mini-jeux sont distinctes, elles n’en demeurent pas moins ultra répétitives et génériques (elles tournent souvent en boucle sur une durée de cinq à dix secondes). Un court jingle, propre à chaque mini-jeu, que ce soit la victoire ou la défaite. Malgré cette diversité, ce signal sonore est insignifiant ; il est même maladroitement conçu, s’étirant trop longuement au point de laisser planer le doute sur votre victoire (heureusement que le jeu vous montre si vous gagnez ou pas).

Quant à la bande-son, elle est, à l’image du reste, diversifiée mais son utilisation est inégale, surtout que l’omniprésence de gags basés sur des sons « amusants » finit par lasser à la longue.

On dirait que ça va être long, mais ce n’est pas le cas

La durée de vie du jeu est, sur le papier, importante, puisqu’il propose au moins cent mini-jeux différents, chacun décliné en plusieurs niveaux de difficulté. Toutefois, l’ennui survient vite : un mini-jeu réussi et plaisant ne dure que trente secondes, tandis que ceux qui sont rébarbatifs exigent de multiples tentatives. Il est regrettable de ne pas pouvoir relancer l’essai immédiatement ou de passer à un autre mini-jeu sans que vous perdiez du score.

Pour viser le 100 %, il faut boucler le mode Histoire, décrocher le meilleur score et maîtriser tous les mini-jeux dans chaque difficulté afin de débloquer des bonus cachés. Puisque l’expérience de jeu initiale n’est pas exceptionnelle, compléter le jeu en entier implique de se farcir les mêmes défis à de multiples reprises, et malgré leur nombre, on atteint vite la lassitude.