SEGA continue de dévoiler de nouvelles informations autour de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, attendu sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026 (en version numérique et sous forme de Game Key-Card physique). Cette fois, l’éditeur met en avant le casting vocal japonais à travers une nouvelle bande-annonce d’environ six minutes, offrant un aperçu du doublage et des performances des acteurs qui redonnent vie aux héros de la saga.

Dans Yakuza Kiwami 3, les joueurs retrouvent Kazuma Kiryu, bien décidé à protéger ceux qui lui sont chers. Ce remake ambitieux repousse les limites du jeu d’origine en offrant des graphismes retravaillés, des combats plus dynamiques et brutaux, ainsi que de nouvelles scènes venant approfondir les relations et les émotions au cœur du récit.

Les villes d’Okinawa et de Tokyo se dévoilent avec un réalisme saisissant, tandis que de nombreuses activités secondaires revisitées viennent enrichir l’expérience et l’immersion.

Le pack inclut également DARK TIES, une nouvelle aventure inédite centrée sur Yoshitaka Mine, personnage marquant de Yakuza 3. Ancien entrepreneur ayant tout perdu, il se plonge volontairement dans le monde des yakuzas à la recherche de véritables liens humains. Porté par un système de combat inspiré de la boxe et une histoire à la fois tragique et intense, Dark Ties propose une perspective parallèle sur la destinée des protagonistes, dont les chemins finiront par se croiser dans un récit chargé de tension et de drame.