Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- House Fighters: Total Mess – 5.6GB
- Biped 2 – 4.0GB
- Chicken Police: Into the Hive – 2.2GB
- Dark Quest 4 – 2.2GB
- Tiny Lands 2 – 1.9GB
- My Cozy Aquarium – 1.5GB
- Shark Siege: Together Survival – 1.5GB
- Celestial Fall – 1.4GB
- Mission: Mars – 1.2GB
- Outlanders – 1.2GB
- Boxes: Lost Fragment – 1.2GB
- Strike Force Heroes – 1.2GB
- Finding Chuchu – 1.0GB
- Baseball Card Shop Simulator – 1.0GB
- Motordoom – 724MB
- Dinkum – 649MB
- Marvel Cosmic Invasion – 623MB
- Dollmare – 609MB
- Lia: Hacking Destiny – 579MB
- Open Sesame – Alibaba Dash – 365MB
- Chronoquartz – 344MB
- Last Order – 326MB
- UFO Builder – 300MB
- Everdawn Isle – 299MB
- Traditional Tactics with SESS-AI 2.0 – 278MB
- Mega City Obby – 259MB
- Of Blades & Tails – 256MB
- Train Your Focus and Observation Skills: THE Spot-the-Difference Challenge – 218MB
- Picronix – 194MB
- Brain Workout! Spinning Animal Puzzle – 178MB
- Dragon Snack – 141MB
- Twilight Parade: Moonlit Mononoke – 124MB
- Final Frontier Story – 84MB
- Cloud to Gold – 63MB
- Eggconsole Mugen no Shinzou 2 PC-8801 – 54MB
- Square Brothers – 41MB
