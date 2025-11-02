Le marché du jeu vidéo continue de basculer vers le tout-dématérialisé, et même Nintendo — longtemps considéré comme le dernier grand défenseur du format physique — commence à suivre cette tendance. C’est ce qu’a révélé Mat Piscatella, analyste chez Circana, dans une récente discussion avec le vidéaste Spawn Wave, où il a évoqué la transformation rapide des habitudes d’achat sur la Nintendo Switch 2.

Selon Piscatella, “Nintendo est le dernier éditeur à maintenir une approche axée sur le physique, mais même eux commencent à opérer le virage.” Il précise que si l’entreprise garde encore une forte présence dans les points de vente et continue de soutenir les détaillants, les chiffres montrent une accélération notable des ventes digitales sur la nouvelle console par rapport à la Switch originale.

Cette transition, déjà amorcée sur d’autres plateformes, s’explique par un changement profond dans la consommation : les joueurs privilégient de plus en plus la commodité du téléchargement, quitte à délaisser la collection de boîtes et de cartouches. Piscatella souligne qu’il reste une part fidèle du public “amoureux du format physique”, mais le basculement est désormais inévitable.

Le phénomène s’observe parallèlement à une évolution plus globale de l’industrie : les prochaines consoles Xbox pourraient abandonner complètement le lecteur de disques, tandis que Sony hésiterait encore à poursuivre avec des modèles dotés de lecteurs amovibles.

Lancée le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 renforce le concept hybride de sa devancière tout en introduisant une architecture plus moderne : écran LCD 7,9 pouces en 1080p, processeur Nvidia Tegra personnalisé, 12 Go de RAM et sortie 4K en mode docké. Proposée à 449,99 $ aux États-Unis, elle reste compatible avec la plupart des jeux Switch physiques, tout en favorisant davantage le format numérique via l’eShop.

Si Nintendo n’a pas encore publié de chiffres officiels sur la répartition des ventes physiques et digitales de la Switch 2, les premiers signaux du marché confirment cette mutation. L’entreprise, longtemps attachée à ses partenariats de distribution traditionnels et à la dimension collection de ses éditions physiques, amorce une évolution stratégique majeure vers le numérique.