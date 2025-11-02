Les jeux à moins de cinq euros font peur : qu’attendre d’une expérience à un tarif si avantageux ? N’avons-nous pas affaire à un jeu bas de gamme, au contenu limité, qui vaut malheureusement son prix ? C’est la question légitime qui peut se poser en découvrant The Cabin Factory, une expérience horrifique créée par les japonais d’International Cat Studios et disponible à trois euros sur l’eShop depuis le 16 octobre 2025.

Est-ce que cette main vient de bouger ?

The Cabin Factory est une expérience horrifique qui s’inspire très largement du succès The Exit 8, sorti par ailleurs récemment au cinéma. Nous incarnons le tout nouvel employé d’une entreprise qui produit des cabanes. Depuis peu, la société a reçu des plaintes compromettantes où les clients se plaignent de maisons hantées. Et c’est à nous de vérifier la fiabilité des produits.

Nous devons donc visiter les cabanes pour voir les anomalies. Si la cabane, malgré son côté angoissant, est tout à fait inerte, alors vous pourrez la déclarer comme viable. Cependant, si vous voyez le moindre mouvement, il ne faut pas hésiter à appuyer sur le bouton rouge de refus.

Les cabanes sont toutes effrayantes et proposent des scènes de vie… peu conventionnelles. Nous avons un père de famille menaçant, souvent assis à table, qui nous regarde avec un regard de tueur… Mais aussi un enfant, étrangement vêtu d’un drap sur la tête qui semble puni à l’étage.

Pour gagner, c’est simple : il suffit d’analyser correctement huit cabanes d’affilée sans la moindre erreur. The Cabin Factory nous oblige donc à bien examiner ces lieux effrayants où le moindre mouvement peut vite devenir anxiogène.

Le concept est simple et détourne astucieusement The Exit 8. Nous, qui ne sommes pourtant pas très peureux, étions sur la défensive pendant toute l’expérience. Est-ce que cette main sous le lit a bougé ? Est-ce que le père de famille ne serait pas en train de nous suivre du regard ? Et pourquoi la dame sur le tableau a pris vie et nous poursuit ?

Nous avons adoré la boucle de gameplay et les situations proposées. Même si le jeu est un peu compliqué à prendre en main (il faut un petit temps pour comprendre que même si la composition de la cabane change, ce n’est pas forcément une anomalie), nous avons pris beaucoup de plaisir sur ce titre.

Parfait pour stresser pendant une heure

Malheureusement le jeu, même si son concept et son exécution sont bien menés, est clairement un jeu à trois euros. Nous sommes arrivés au générique de fin… au bout de vingt minutes (comme vous pouvez le voir dans la vidéo) !

Nous n’avons certes pas découvert la totalité du jeu pendant ces vingt minutes, jeu qui pourrait vous prendre une heure si vous êtes curieux, mais nous avons vraiment affaire à une expérience destinée à combler une soirée, pas plus.

Cette très faible durée de vie nous laisse un goût amer : avec ce concept si réussi, The Cabin Factory avait clairement le potentiel pour devenir une pépite du jeu d’horreur. Nous avons un sentiment de déception car nous voyons les possibilités, même si nous avons parfaitement conscience que pour trois euros, le jeu offre une expérience unique et qualitative.

Les graphismes sont sympathiques, avec une vraie ambition… même si le downgrade est assez frappant. Le jeu est parfois pixelisé, la lumière est parfois sombre et empêche de voir de nombreux détails, même sur Nintendo Switch 2… C’est vraiment dommage pour une expérience comme celle-ci basée sur l’inspection du décor. Les graphismes sont appréciables, la direction artistique aussi, même si le portage est décevant.

La bande-son, elle, est réussie : le jeu est intégralement en français (textes et doublage !), ce qui permet une meilleure immersion dans l’expérience. Nous avons apprécié l’effort, avec cette voix robotisée qui correspond à l’univers et fait directement penser à celle de Satisfactory. L’ambiance est parfois minimaliste, avec juste le bruit du vent, mais elle permet une immersion d’autant plus grande dans ce jeu d’horreur à la durée de vie très courte.

Nous vous joignons une vidéo de notre première session (vingt minutes), de la découverte jusqu’au générique de fin.