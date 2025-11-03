Une nouvelle vague de promotions vient d’arriver sur l’eShop nord-américain de la Nintendo Switch, et elle s’annonce particulièrement généreuse. Plusieurs titres atteignent leur prix le plus bas jamais enregistré, notamment Dredge, Sifu ou encore Inside. Comme souvent, les réductions touchent à la fois des productions indépendantes, des collections rétro et des grands classiques de Capcom.

Parmi les meilleures affaires de la semaine, Dredge plonge à 9,99 $ au lieu de 24,99 $, tandis que Sifu passe lui aussi à 9,99 $ (contre 39,99 $ habituellement). Les amateurs de Monster Hunter pourront se procurer Monster Hunter Rise ou Stories 2 pour moins de 20 $, et les fans de Resident Evil pourront compléter leur collection avec les épisodes principaux tous à 9,99 $ chacun. On retrouve aussi Inside, Limbo, SteamWorld Build, Risk of Rain 2, OlliOlli World ou Neon Abyss à des tarifs plancher, souvent sous la barre des 5 $.

Les joueurs nostalgiques seront ravis de voir de nombreux titres ACA NeoGeo bradés à 3,99 $, tandis que Mega Man Battle Network Legacy Collection ou Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bénéficient d’importantes réductions à 19,99 $ et 9,99 $ respectivement. Enfin, No Man’s Sky et GTA: The Trilogy – The Definitive Edition s’affichent à 23,99 $, un tarif rare pour ces deux mastodontes.

Voici le récapitulatif complet :

– 1000xResist – $13.99 (prix de base: $19.99)

– ACA NeoGeo Art of Fighting 3 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Big Tournament Golf – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Fatal Fury 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Ghost Pilots – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 4 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Riding Hero – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Samurai Shodown – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Shock Troopers – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo The King of Fighters ’94 – $3.99 (prix de base: $7.99)

– ACA NeoGeo Top Hunter Roddy & Cathy – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Another Crab’s Treasure – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Astria Ascending – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Beacon Pines – $5.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock 2 Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bluey: The Videogame – $19.99 (prix de base: $39.99)

– BPM: Beats Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Capcom Fighting Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Capcom Fighting Collection 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Caravan SandWitch – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper 2 – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Cursed to Golf – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Dredge – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base: $19.99)

– For the King – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Frogun – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Frogun Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Genesis Noir – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Ghost of a Tale – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Grapple Dog – $3.70 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dogs: Cosmic Canines – $8.99 (prix de base: $17.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jack Move – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base: $24.99)

– KeyWe – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO Bricktales – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Moonglow Bay – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base: $19.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Observer – $4.49 (prix de base: $29.990

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– OlliOlli World – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Onimusha 2 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Owlboy – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Planet of Lana – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Railgrade – $9.29 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Rift of the NecroDancer – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Rugrats Adventures in Gameland – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Samurai Shodown – $7.49 (prix de base: $49.99)

– ScourgeBringer – $2.54 (prix de base: $16.99)

– Sifu – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Sol Cresta – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Star Overdrive – $24.49 (prix de base: $34.99)

– SteamWorld Build – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants – $9.89 (prix de base: $29.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base: $39.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Trine 4 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tropico 6 – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Trover Saves the Universe – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Tunche – $2.39 (prix de base: $19.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base: $14.99)

– Vampire Survivors – $3.74 (prix de base: $4.99)

– Victory Heat Rally – $16.24 (prix de base: $24.99)

– World War Z – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Armageddon – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Zombie Army 4 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Zombie Army Trilogy – $5.24 (prix de base: $34.99)