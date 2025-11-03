Nickelodeon et GameMill Entertainment ont officiellement confirmé que Nicktoons & The Dice of Destiny sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 décembre 2025, en versions numérique et physique (Game Key Card).

Cette édition optimisée profitera d’un affichage en 1240p, d’un framerate à 60 images par seconde, ainsi que d’améliorations visuelles notables, incluant une meilleure gestion de la lumière, des effets de particules plus détaillés et un anti-aliasing renforcé.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de la version d’origine sur Nintendo Switch : une mise à jour gratuite leur donnera accès à ces mêmes optimisations lorsqu’ils joueront sur Switch 2, dès le lancement de cette version améliorée.

Dans ce RPG d’action et d’aventure, les héros les plus emblématiques de Nickelodeon se réunissent dans un univers mêlant fantasy et humour, directement inspiré des jeux de rôle sur table. Les joueurs pourront incarner des personnages tels que SpongeBob SquarePants, Leonardo, Timmy Turner, Katara, Jimmy Neutron, Susie Carmichael, ou encore Danny Phantom, chacun disposant de pouvoirs, d’armes et de classes spécifiques.

Les combats se déroulent en temps réel, combinant attaques physiques, magie et stratégies de groupe, dans un système dynamique et fluide. Les joueurs pourront affronter des boss iconiques comme Azula, Angelica ou Plankton, et explorer des mondes hauts en couleur comme Bikini Bottomshire ou le Ghost Zone, regorgeant de secrets, quêtes secondaires et surprises.

L’aventure peut être vécue en solo ou en coopération locale jusqu’à quatre joueurs, permettant de composer une équipe équilibrée selon les classes de chaque héros. L’expérience inclut la personnalisation des personnages, l’amélioration des armes, et un système de progression complet qui enrichit le gameplay au fil de la partie.