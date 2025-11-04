Nintendo et Retro Studios viennent de publier une toute nouvelle bande-annonce pour Metroid Prime 4: Beyond, intitulée “Survive”. Diffusée à seulement un mois de la sortie officielle prévue le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, cette vidéo inédite relance l’impatience des fans de la saga.

Ce nouveau trailer, bien que court, met l’accent sur la survie et l’exploration dans un environnement hostile. À la suite d’un accident imprévu, Samus Aran se retrouve projetée sur Viewros, une planète mystérieuse autrefois habitée par une civilisation ancienne. Livrée à elle-même, la célèbre chasseuse de primes devra analyser son environnement grâce à son visière de scan, tirer parti de son arsenal légendaire et exploiter de nouvelles capacités psychiques découvertes au cours de l’aventure. Ces pouvoirs inédits semblent occuper une place centrale dans l’exploration et le combat, ajoutant une dimension inédite à la formule Metroid Prime.

Parmi les nouveautés remarquées, Samus pourra également compter sur son motocycle technologique Vi-O-La, un engin futuriste lui permettant de se déplacer plus librement sur la surface de Viewros, d’accéder à des zones reculées et d’échapper aux dangers qui la guettent. Cette monture mécanique s’inscrit dans une volonté de renforcer la verticalité et la fluidité des déplacements, tout en modernisant le rythme d’exploration propre à la série.

Metroid Prime 4: Beyond conserve le gameplay à la première personne caractéristique de la trilogie originale, combinant exploration, résolution d’énigmes et affrontements nerveux dans des environnements labyrinthiques. L’atmosphère, plus sombre que jamais, met en avant la solitude et la vulnérabilité de Samus face à des créatures étranges et à une planète au passé troublant.

Le titre bénéficiera de versions optimisées sur Switch 2, avec des améliorations visuelles et techniques notables. Nintendo a confirmé que les joueurs possédant le jeu sur Switch actuelle pourront passer à la version Switch 2 via un upgrade pack dédié. De quoi garantir une expérience fluide sur les deux générations de consoles.

Reste désormais à savoir si Nintendo compte accompagner ce lancement majeur d’un Direct spécial consacré à Metroid Prime 4: Beyond, comme le laissent entendre plusieurs rumeurs. À un mois de la sortie, la firme reste silencieuse sur ce point, tout comme sur la rumeur persistante d’une démo jouable avant le lancement.