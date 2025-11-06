Les cuisines du Royaume Oignon rouvrent leurs portes, et il est temps de ressortir vos tabliers : Team17 et le studio primé aux BAFTA Ghost Town Games viennent d’annoncer la sortie de Overcooked! 2 – Nintendo Switch 2 Edition, disponible dès aujourd’hui. Le célèbre jeu de coopération culinaire revient plus appétissant que jamais, prêt à tester à nouveau vos nerfs, votre coordination… et vos amitiés.

Dans cette nouvelle édition spécialement conçue pour la Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent à nouveau s’unir pour affronter la famine insatiable des Unbread, ces pains maudits affamés qui menacent le Royaume Oignon. Le concept reste inchangé : il faut cuisiner, couper, communiquer et servir à toute vitesse dans des cuisines chaotiques aux thématiques variées, le tout en équipe à bord de votre fidèle camion-restaurant. Mais cette version remaniée ne se contente pas de réchauffer la recette : elle apporte de nombreuses améliorations techniques et fonctionnelles exclusives à la nouvelle console de Nintendo.

Parmi les nouveautés notables, Overcooked! 2 – Nintendo Switch 2 Edition bénéficie désormais de graphismes rehaussés équivalents à la version PC, d’un affichage en 4K et 60 images par seconde en mode docké, et d’une fonction Camera Play, permettant de capturer les expressions de vos coéquipiers pendant vos sessions de jeu – idéal pour savoir qui a accidentellement jeté le steak parfait à la poubelle. La fonctionnalité Game Share fait également son entrée, autorisant jusqu’à quatre chefs à jouer ensemble, même si un seul possède le jeu, aussi bien en local qu’en ligne. Et pour couronner le tout, un nouveau chef jouable, le Pristine Platinum Platypus, rejoint la brigade culinaire.

Les possesseurs de la version originale sur Switch peuvent se rassurer : le cross-play entre joueurs Switch et Switch 2 est pleinement pris en charge, tout comme la compatibilité avec les DLC existants. Les sauvegardes et la progression peuvent être transférées librement d’une plateforme à l’autre, assurant une transition sans accroc vers cette nouvelle édition.

Pour célébrer ce lancement, Team17 propose une réduction de 20 % pendant la première semaine sur l’édition complète comme sur la mise à niveau. Les propriétaires du jeu original pourront passer à la version Switch 2 pour 7,99 £ / 9,99 € / 9,99 $, tandis que les nouveaux venus pourront acquérir l’édition complète pour 24,99 £ / 29,99 € / 29,99 $.

Avec cette nouvelle version, Overcooked! 2 s’offre une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2, combinant le chaos culinaire qui a fait son succès à des performances techniques dignes des cuisines les plus modernes. L’heure est venue de replonger dans le feu de l’action : alors, chefs, à vos poêles !