The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que Pokémon, le film : Volcanion et la merveille mécanique sort pour la première fois au cinéma en France. Cette projection exclusive, qui aura lieu les 22 et 23 novembre dans les cinémas MK2 et Kinepolis à travers la France, transpose sur grand écran l’une des histoires les plus riches en action de Pokémon. Les spectateurs et spectatrices pourront également profiter d’un tout nouvel épisode de POKÉTOON, Kangourex à la rescousse. Les tickets sont disponibles sur kinepolis.fr et mk2pro.com.

Dans cette aventure cinématique, Sacha fait la rencontre du Pokémon fabuleux Volcanion, après que ce dernier s’écrase au sol dans un grand nuage de poussière. Un lien mystérieux les unit depuis. Volcanion déteste les humains et essaie de s’échapper, mais il doit emmener Sacha avec lui pour terminer sa mission de sauvetage. Ils arrivent dans une ville faite de mécanismes dans laquelle vit un ministre corrompu qui a volé une puissante invention : Magearna, le Pokémon Artificiel, créé il y a 500 ans. Il veut utiliser son pouvoir mystérieux pour prendre le contrôle de ce royaume mécanisé ! Sacha et Volcanion arriveront-ils à travailler ensemble pour sauver Magearna ? L’un des combats les plus emblématiques de l’histoire Pokémon est sur le point de commencer !

Le nouveau court-métrage de POKÉTOON, ​ Kangourex à la rescousse suit Yurika, une jeune fille qui voue beaucoup d’admiration à sa maman, une commentatrice de combats Pokémon. Un jour où cette dernière travaille de la maison, Yurika décide de construire une maquette avec Kangourex, le Pokémon de sa mère. Mais tandis que la maquette prend forme, Yurika trébuche. Quelle sera la réaction de Kangourex ?

Les fans peuvent découvrir la nouvelle bande-annonce de Pokémon, le film : Volcanion et la merveille mécanique qui met en scène les Pokémon préférés des fans, de superbes Méga-Évolutions et une histoire palpitante pleine d’action et de moments inoubliables. Sa sortie fait suite à celle du très attendu jeu vidéo Légendes Pokémon : Z-A qui, parallèlement à cet évènement cinématographique, marque un moment important pour les fans de Pokémon.

Pour obtenir des tickets et plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mk2.com/ et https://kinepolis.be/.