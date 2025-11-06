La semaine 44 de l’année 2025 (du 27 octobre au 2 novembre) a été marquée par un véritable raz-de-marée signé Square Enix. Le très attendu Dragon Quest I & II HD-2D Remake s’impose sans surprise en tête des ventes physiques japonaises, toutes plateformes confondues, selon les derniers chiffres de Famitsu.

Sur Nintendo Switch, le remake double a démarré à 232 250 exemplaires, un lancement particulièrement solide pour un titre de ce type. La version PlayStation 5 s’en sort également très bien avec 96 812 unités écoulées, tandis que la nouvelle version optimisée pour Nintendo Switch 2 s’empare de la troisième place avec 84 456 copies vendues. En cumulant les trois versions, Dragon Quest I & II HD-2D Remake atteint déjà plus de 410 000 ventes sur sa première semaine — un lancement à la hauteur du prestige de la licence au Japon.

Juste derrière, Pokémon Legends: Z-A poursuit son impressionnant parcours, désormais bien installé dans les charts trois semaines après sa sortie. La version Nintendo Switch s’est encore écoulée à 82 812 exemplaires, pour un total qui dépasse 1,15 million de copies physiques. La version Nintendo Switch 2 Edition, quant à elle, ajoute 35 926 ventes supplémentaires, portant son total à plus de 720 000 unités. Malgré une baisse logique de rythme (-58 % et -50 %), le dernier opus de Game Freak reste un pilier incontournable du marché japonais actuel.

Autre succès notable de la semaine, Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 grimpe à la cinquième place avec 50 845 exemplaires supplémentaires, une hausse de 45 % par rapport à la semaine précédente. Ce résultat permet au titre de Nintendo de franchir le cap des 2,01 millions de ventes physiques, confirmant sa position de long-seller sur la nouvelle console hybride.

Du côté des nouveautés secondaires, Tales of Xillia Remastered signe un démarrage correct avec 10 370 ventes sur Switch et 7 290 sur PS5, tandis que Donkey Kong Bananza sur Switch 2 enregistre une hausse spectaculaire de 175 %, grâce à une relance marketing efficace, atteignant désormais plus de 362 000 exemplaires vendus. Enfin, Earthion, un nouveau shoot’em up publié par SuperDeluxe Games, ferme le top 10 avec 5 689 copies écoulées sur Switch.

Rang Plateforme Titre Ventes semaine Total 01 NSW Dragon Quest I & II HD-2D Remake 232 250 — 02 PS5 Dragon Quest I & II HD-2D Remake 96 812 — 03 NS2 Dragon Quest I & II HD-2D Remake 84 456 — 04 NSW Pokémon Legends: Z-A 82 812 1 150 583 05 NS2 Mario Kart World 50 845 2 017 414 06 NS2 Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition 35 926 720 822 07 NSW Tales of Xillia Remastered 10 370 — 08 NS2 Donkey Kong Bananza 8 227 362 762 09 PS5 Tales of Xillia Remastered 7 290 — 10 NSW Earthion 5 689 —

Côté console, la Nintendo Switch 2 continue de dominer le marché japonais avec 83 825 consoles vendues cette semaine, en nette progression par rapport à la précédente (65 434). Son total annuel grimpe à 2,55 millions d’unités, confirmant son statut de leader incontesté du marché. La Nintendo Switch (toutes versions confondues) reste solide avec 26 708 ventes, tandis que la PlayStation 5 (y compris PS5 Pro et Digital Edition) affiche 7 537 unités écoulées, en léger recul.

Les consoles Xbox Series peinent toujours sur le marché nippon, avec seulement 309 ventes enregistrées, tandis que la PS4, en fin de vie, se maintient symboliquement avec 18 unités.

Au total, le marché japonais du jeu vidéo a enregistré 118 397 consoles vendues sur la période, confirmant la poussée de la Switch 2 et le retour en force de Dragon Quest dans les classements. Une semaine dominée par l’héritage du JRPG et la puissance des marques historiques de Nintendo et Square Enix.

Console Cette semaine S-1 N-1 2025 2024 LTD Nintendo Switch 2 83 825 65 434 — 2 551 846 — 2 551 846 Nintendo Switch 26 708 25 109 60 096 1 255 455 2 461 588 36 151 214 PlayStation 5 7 537 10 503 13 965 710 198 1 154 865 7 129 204 Xbox Series 309 991 2 610 28 749 95 657 686 450 PlayStation 4 18 15 53 966 13 373 9 505 753 Total 118 397 102 052 76 724 4 547 214 3 725 645 56 024 467

Et voici le détail des modèles :