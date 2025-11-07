Bandai Namco a dévoilé de nouvelles informations concernant la mise à jour visuelle de Dragon Ball: Sparking! ZERO pour les utilisateurs de Nintendo Switch 2. Cette mise à jour, prévue pour le 14 novembre 2025, permettra aux joueurs possédant la version Nintendo Switch d’accéder à une version améliorée du jeu lorsqu’ils y joueront sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

En connectant leur Nintendo Switch 2 à Internet et en téléchargeant la mise à jour, les joueurs verront des personnages et environnements plus nets, avec une clarté et une richesse de détails accrues. L’objectif est d’exploiter les performances supplémentaires de la Switch 2 sans obliger les joueurs à racheter le jeu. Bandai Namco précise que cette version profitera d’une meilleure résolution et, selon les premières comparaisons officielles, d’un framerate plus stable.

Lors de l’application de cette mise à jour, certaines données sauvegardées de la version Switch pourront être transférées vers la Switch 2, mais pas toutes.

Ainsi :

Les sauvegardes de progression seront partiellement compatibles.

seront partiellement compatibles. En revanche, les replays de combat, données d’édition de batailles personnalisées et statistiques de combats en ligne ne seront pas transférables.

L’inverse est également vrai : si un joueur applique la mise à jour sur Switch 2, puis revient jouer sur la console originale, certaines données pourront être reconnues, mais d’autres seront perdues.

Les joueurs sur Switch 2 avec la mise à jour pourront affronter :

Ceux qui jouent à la version Switch 2 native du jeu.

du jeu. Ceux qui jouent à la version Switch mise à jour sur Switch 2.

Cependant, les joueurs utilisant la version Switch sur la console originale ne pourront pas participer à des matchs en ligne ou hors ligne contre ces versions améliorées, afin d’éviter les problèmes de compatibilité entre les deux environnements techniques.

Dragon Ball: Sparking! ZERO reprend l’essence explosive de la saga Budokai Tenkaichi, en la modernisant grâce à des mécaniques enrichies et un système de combat plus immersif.

Chaque combattant dispose de techniques de Ki et attaques signature reproduites avec un haut niveau de fidélité visuelle.

Sur Switch et Switch 2, le titre proposera :

Des combats en local et en ligne .

. Le support des commandes par mouvement grâce aux Joy-Con™.

Le jeu inclura plus de 180 personnages jouables, issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, et même de plusieurs films de la franchise. Tous seront disponibles dès le lancement, avec leurs transformations, compétences et styles de combat uniques, permettant de composer d’innombrables combinaisons stratégiques.

Les joueurs pourront également se procurer le jeu en Standard, Deluxe ou Ultimate Edition, tandis qu’un Season Pass sera disponible après la sortie pour ajouter du contenu additionnel.

Dragon Ball: Sparking! ZERO sortira le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

La mise à jour gratuite dédiée à la Switch 2 sera disponible le même jour, garantissant une expérience visuelle nettement améliorée sur la nouvelle console de Nintendo.

Nintendo Switch™ (avant l’Update)

Nintendo Switch™ (Après l’Update)

Nintendo Switch™ 2