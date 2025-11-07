Let’s Sing 2026 s’apprête à enflammer le salon de ses joueurs ! Le titre sera bientôt disponible sur Nintendo Switch™ (compatible avec Nintendo Switch 2™), PlayStation®5 et Xbox Series X/S !

Let’s Sing 2026 propose l’expérience karaoké ultime, avec 35 nouveaux titres, un mode carrière entièrement revisité et des événements saisonniers qui permettront aux joueurs de s’amuser pendant toute l’année.

Jouez comme vous l’entendez

Sur scène en solo, en duo, et même jusqu’à quatre joueurs, les apprentis chanteurs vont pouvoir transformer leur salon en salle de karaoké. Pour cela, ils pourront utiliser de vrais micros ou connecter leurs smartphones à Let’s Sing 2026 via l’application gratuite Let’s Sing Companion App (aucun matériel additionnel n’est nécessaire).

VIP PASS : une liste de plus de 180 chansons qui ne cesse de s’allonger

Avec plus de 180 chansons disponibles via le VIP Pass, Let’s Sing 2026 propose un catalogue en constante évolution comprenant des hits internationaux, des hymnes intemporels et des succès locaux très appréciés.

Chaque exemplaire inclut un mois d’accès gratuit au VIP Pass, permettant aux joueurs de débloquer immédiatement tout un univers musical.

« The Tube » : chanter en toute simplicité

Premier karaoké ? Aucun problème. « The Tube » est un nouveau système qui aide les débutants à trouver leur tonalité et à maîtriser les bases, tout en offrant un défi amusant aux chanteurs expérimentés.

Une nouvelle aventure en chanson

Le nouveau scénario du mode Carrière invite les joueurs à se lancer dans une aventure musicale scénarisée, à se produire dans des salles incroyables et à rencontrer de nouveaux personnages sur le chemin de la célébrité. Aspirant chanteur ou superstar, chaque performance vous rapprochera du sommet.

Il y en aura pour tous les goûts

Amateur de classiques, curieux à la découverte des derniers hits ou compétiteur né, Let’s Sing 2026 garantit un moment de plaisir sans fin, des rires et des performances inoubliables.