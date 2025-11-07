Vous cherchez les meilleures promotions de l’eShop ? Vous êtes au bon endroit. Cette semaine, nous vous proposons une liste très « AAA », avec des réductions intéressantes sur des gros titres (avec beaucoup de Square Enix). En espérant que vous aimez cette quarante-cinquième sélection de l’année !

Dragon Quest III HD-2D Remake

35,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons avec la première grosse promotion pour ce remake : Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible sur l’eShop au prix de 35,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 17 novembre.

Avec ce remake, Square Enix continue de dépoussiérer son imposant catalogue. Ce classique du JRPG possède désormais un bel écrin pour tous les amoureux qui souhaitent découvrir / redécouvrir ce titre. Notre testeur avait mis la note de 8 sur 10 à la sortie du jeu.

Vous pouvez lire notre test ici.

Star Ocean: The Second Story R

24,99€ au lieu de 49,99€

Après Dragon Quest, nous avons une autre pépite signée Square Enix. Star Ocean: The Second Story R est en promotion sur l’eShop à 24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 17 novembre aussi.

Avec cet opus traduit en français, Square Enix ouvre les portes aux joueurs à cette licence moins connue que Final Fantasy ou Dragon Quest. Que ce soit par sa bande-son de qualité, ses graphismes épatants, sa durée de vie colossale ou son scénario réussi, ce Star Ocean: The Second Story R est une superbe expérience à un prix intéressant. Notre testeur lui avait mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Gundam Breaker 4

29,99€ au lieu de 59,99€

Sorti il y a un an, Gundam Breaker 4 propose une réduction de 50%, passant sur l’eShop de 29,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 16 novembre.

Gundam Breaker 4 pourrait autant vous plaire que vous frustrer. Techniquement déjà, le jeu affiche quelques limites avec des temps de chargement longs. Cependant, si vous aimez créer des méchas et que vous cherchez un jeu fun sans prise de tête, l’expérience pourrait vous séduire ! Notre testeur lui a mis la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Triangle Strategy

23,99€ au lieu de 59,99€

Promis, c’est le dernier Square Enix de la sélection ! Triangle Strategy est disponible sur l’eShop à 23,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 17 novembre.

Triangle Strategy n’est pas un pur JRPG comme les jeux susmentionnés. Nous avons affaire à un mélange de visual novel et de T-RPG qui pourrait frustrer ceux qui n’aiment pas lire. Passé cet avertissement, ce jeu propose une histoire de très haute qualité avec des mécaniques de combats réussis. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Project Highrise: Architect Edition

7,99€ au lieu de 39,99€

Nous terminons notre sélection avec un jeu radicalement différent. Project Highrise: Architect Edition est disponible sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 39,99€. La promotion dure jusqu’au 23 novembre.

Project Highrise: Architect Edition est un très bon jeu de gestion disponible en français sur notre console ! C’est un jeu addictif qui nous permet de gérer son building. Allons-nous faire des bureaux ? Des logements ? Un hôtel ? À nous de décider ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7 sur 10, avec des points en moins pour le prix… autant dire qu’avec cette promotion, il ne faut pas hésiter.

Vous pouvez lire notre test ici.