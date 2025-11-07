Les studios indépendants eSolu et Team Mojo Games ont dévoilé Odds Chronicles, un RPG tactique roguelite prévu sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais le titre promet déjà une aventure stratégique et imprévisible, où chaque lancer de dé redéfinit le champ de bataille comme le destin du joueur.

Dans Odds Chronicles, les joueurs incarnent Evryn, un ancien garde royal vaincu par la tyrannique Hyria. Cette défaite marque le début d’un voyage à travers des terres changeantes et des lignes temporelles multiples. Coincé dans la Taverne hors du Temps, Evryn devra regagner son honneur, affronter des ennemis redoutables et lever le voile sur des secrets qui dépassent la simple vengeance. Au fil de l’aventure, de nouveaux héros dotés de dés, compétences et styles de jeu uniques rejoindront la quête.

Le système de combat repose sur des affrontements tactiques en diorama, où la position, la ligne de vue et la gestion des ressources sont cruciales. Chaque lancer de dés génère des points de Force, de Dextérité et de Magie, nécessaires pour attaquer, enchaîner des combos ou activer les puissants Dés Sauvages, capables de renverser l’issue d’un affrontement. Chaque choix compte, qu’il s’agisse d’exploiter une combinaison favorable ou de s’adapter à un jet malchanceux.

Entre deux expéditions, la Taverne évolue : de nouveaux alliés, compétences et améliorations permanentes peuvent être débloqués grâce aux Éclats de Mémoire, offrant une progression durable propre aux meilleurs roguelites. Des événements aléatoires, des embranchements narratifs et une direction artistique évoquant les jeux de plateau viennent compléter l’expérience.

Odds Chronicles proposera :