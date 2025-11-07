Capcom continue de préparer les célébrations du 30ᵉ anniversaire de la série Resident Evil, et après avoir annoncé plusieurs initiatives — dont des compilations de jeux, une collection de vêtements et même un concert orchestral dédié — l’éditeur japonais dévoile aujourd’hui une collaboration aussi inattendue qu’intrigante.

Capcom s’associe en effet au groupe de métal japonais BABYMETAL pour une collaboration exclusive autour de la licence Resident Evil. Peu de détails ont pour l’instant été partagés, mais il s’agira d’une ligne de produits dérivés officiels célébrant à la fois les trois décennies de la saga horrifique et l’univers singulier du trio musical.

Aucun visuel ni aperçu des articles n’a encore été présenté, mais Capcom promet de révéler prochainement le contenu complet de cette collection, qui devrait mêler l’esthétique sombre et iconique de Resident Evil à l’énergie métal caractéristique de BABYMETAL.