L’éditeur No More Robots et le studio Teenage Astronauts viennent d’annoncer leur nouveau projet : Little Rocket Lab, un jeu de gestion et de construction au ton résolument chaleureux. D’après sa fiche sur le Nintendo eShop, le titre sortira sur Nintendo Switch le 10 décembre 2025, juste avant la fin de l’année.

Dans Little Rocket Lab, vous incarnez Morgan, une jeune ingénieure en herbe qui rentre dans sa ville natale pour réaliser un rêve un peu fou : construire une fusée. Mais entre une maison d’enfance à retaper et des habitants à aider, la tâche s’annonce plus complexe qu’il n’y paraît. Le jeu revisite le concept du production line sim avec une touche cozy et narrative : il ne s’agit pas seulement d’assembler des machines, mais aussi de rebâtir une communauté.

Au fil de l’aventure, Morgan devra explorer et exploiter les ressources de Saint-Ambroise, une ville minée par le temps. Mines, carrières, zones industrielles et souterrains regorgent de matériaux à transformer grâce à des chaînes de production automatisées : foreuses, grues, fours, systèmes hydrauliques, tapis roulants, voire robots amis. Chaque quartier apportera ses propres défis techniques, mêlant gestion de l’énergie, artisanat et ingénierie mécanique.

Mais Little Rocket Lab ne se limite pas à la construction d’usines : les habitants jouent un rôle central dans l’expérience. En renouant avec vos anciens amis et en aidant les riverains, vous tisserez des liens humains qui influencent votre progression et l’évolution de la ville. Le tout s’accompagne d’une mise en scène poétique et d’une direction artistique colorée, pour une expérience à la croisée de My Time at Sandrock et Factorio, mais avec un cœur et une âme bien à elle.