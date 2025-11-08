Nightdive Studios, en collaboration avec Lucasfilm Games, a dévoilé un tout nouveau Dev Diary consacré à Outlaws + A Handful of Missions: Remaster, une modernisation fidèle du classique de LucasArts sorti en 1997, accompagnée de son extension de 1998. Ce remaster, attendu pour le 20 novembre 2025, marquera également la première apparition du jeu sur Nintendo Switch.

Sorti à l’origine sur PC, Outlaws s’était imposé comme un incontournable du FPS grâce à sa narration captivante, sa bande-son marquante et son ambiance puisant dans les grands westerns du cinéma. Avec cette version remasterisée, Nightdive Studios met une fois encore son savoir-faire technique au service d’un monument vidéoludique, entièrement repensé via son moteur propriétaire KEX.

Cette nouvelle mouture proposera des visuels entièrement retravaillés, avec des textures haute résolution, un rendu modernisé, et la possibilité de jouer jusqu’en 4K à 120 FPS sur les plateformes compatibles. Les joueurs découvriront également une prise en charge complète des manettes modernes, intégrant notamment une roue d’armes, le retour haptique et même les contrôles gyroscopiques sur consoles.

Mais Outlaws, c’est avant tout une histoire de vengeance. Dans la peau de James Anderson, un ex-marshall dont la famille a été décimée par un riche propriétaire terrien décidé à tracer sa voie ferrée, le joueur partira sur les traces de ses ennemis à travers un Ouest sauvage et impitoyable. Gunfights, trahisons et règlements de comptes au colt seront au cœur de cette aventure tragique et explosive.

En plus de la campagne principale et de l’extension A Handful of Missions, le remaster inclura un mode multijoueur crossplay avec quatre modes de jeu : Deathmatch, Team Play, Capture the Flag et le déjanté Kill The Fool With The Chicken. Les cowboys novices comme les tireurs aguerris pourront ainsi s’affronter à travers les plateformes dans des duels nerveux et spectaculaires.

Enfin, les fans de longue date pourront explorer un coffre de bonus inédits, un véritable musée virtuel rassemblant des éléments des coulisses du développement original.

Avec Outlaws + A Handful of Missions: Remaster, Nightdive Studios promet un hommage technique et artistique à l’un des FPS les plus singuliers de la fin des années 90. Un retour attendu de pied ferme par tous les amateurs de westerns vidéoludiques, prêt à dégainer sur Nintendo Switch et les autres plateformes dès le 20 novembre 2025.