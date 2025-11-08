Square Enix lance une énorme vague de promotions sur le Nintendo eShop, et cette fois, un événement rare accompagne la liste : The Last Remnant Remastered bénéficie enfin de sa toute première réduction depuis son arrivée sur Switch… il y a plus de six ans. Sorti en 2019, le RPG culte n’avait jamais été inclus dans les précédentes campagnes de soldes de l’éditeur, mais il est désormais disponible à 7,99 € au lieu de 19,99 €.
Cette promotion s’inscrit dans une vague de soldes d’envergures regroupant plusieurs dizaines de titres emblématiques du catalogue Square Enix, avec des remises atteignant jusqu’à 80 %. On y retrouve notamment Fantasian Neo Dimension, Chocobo GP, NieR: Automata, Dragon Quest XI S, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ou encore Octopath Traveler 2, tous proposés à des prix plancher.
Les classiques de la série Final Fantasy profitent aussi de fortes réductions : la collection Pixel Remaster chute à 48,74 € (au lieu de 74,99 €), tandis que Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ou Final Fantasy XII: The Zodiac Age sont proposés à 19,99 €. Même les jeux plus récents, comme Triangle Strategy, The DioField Chronicle ou SaGa Emerald Beyond, sont bradés à 23,99 € ou moins.
Enfin, côté Dragon Quest, Square Enix n’a pas fait les choses à moitié : Dragon Quest III HD-2D Remake passe à 35,99 €, tandis que Dragon Quest Treasures et Dragon Quest Monsters: The Dark Prince chutent également à respectivement 29,99 € et 23,99 €.
Voici le récapitulatif complet :
– Actraiser Renaissance – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Balan Wonderworld – €5.99 (prix de base: €39.99)
– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – €15.99 (prix de base: €39.99)
– Chocobo GP – €14.99 (prix de base: €49.99)
– Chrono Cros: The Radical Dreamers Edition – €7.99 (prix de base: €19.99)
– Collection of Mana – €15.99 (prix de base: €39.99)
– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €9.99 (prix de base: €19.99)
– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Dragon Quest – €2.99 (prix de base: €4.99)
– Dragon Quest 2 – €3.89 (prix de base: €6.49)
– Dragon Quest 3 – €7.49 (prix de base: €12.49)
– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – €35.99 (prix de base: €59.99)
– Dragon Quest 11 S – €19.99 (prix de base: €39.99)
– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – €23.99 (prix de base: €39.99)
– Dragon Quest Treasures – €29.99 (prix de base: €59.99)
– Dungeon Encounters – €8.99 (prix de base: €29.99)
– Fantasian Neo Dimension – €24.99 (prix de base: €49.99)
– Fear Effect – €1.99 (prix de base: €19.99)
– Final Fantasy – €7.79 (prix de base: €11.99)
– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – €48.74 (prix de base: €74.99)
– Final Fantasy 2 – €7.79 (prix de base: €11.99)
– Final Fantasy 3 – €11.69 (prix de base: €17.99)
– Final Fantasy 4 – €11.69 (prix de base: €17.99)
– Final Fantasy 5 – €11.69 (prix de base: €17.99)
– Final Fantasy 6 – €11.69 (prix de base: €17.99)
– Final Fantasy 7 – €6.39 (prix de base: €15.99)
– Final Fantasy 8 Remastered – €7.99 (prix de base: €19.99)
– Final Fantasy 9 – €8.39 (prix de base: €20.99)
– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Harvestella – €23.99 (prix de base: €59.99)
– I Am Setsuna – €11.99 (prix de base: €39.99)
– Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai – €23.99 (prix de base: €59.99)
– Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Kingdom Hearts: Melody of Memory – €23.99 (prix de base: €59.99)
– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – €15.99 (prix de base: €39.99)
– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – €35.99 (prix de base: €89.99)
– Legend of Mana – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Life is Strange: Double Exposure – €24.99 (prix de base: €49.99)
– Life is Strange Arcadia Bay Collection – €11.99 (prix de base: €39.99)
– Little Goody Two Shoes – €11.99 (prix de base: €19.99)
– Lost Sphear – €12.49 (prix de base: €49.99)
– Neo: The World Ends with You – €23.99 (prix de base: €59.99)
– NieR: Automata – €15.99 (prix de base: €39.99)
– Octopath Traveler – €23.99 (prix de base: €59.99)
– Octopath Traveler 1 + 2 Bundle – €44.99 (prix de base: €74.99)
– Octopath Traveler 2 – €23.99 (prix de base: €59.99)
– Oh My Godheads – €2.99 (prix de base: €14.99)
– Oninaki – €14.99 (prix de base: €49.99)
– Paranormasight – €9.99 (prix de base: €19.99)
– PowerWash Simulator – €12.49 (prix de base: €24.99)
– Romancing SaGa 2 – €7.49 (prix de base: €24.99)
– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – €29.99 (prix de base: €49.99)
– Romancing SaGa 3 – €8.69 (prix de base: €28.99)
– SaGa Emerald Beyond – €24.99 (prix de base: €49.99)
– SaGa Frontier 2 Remastered – €20.99 (prix de base: €29.99)
– SaGa Frontier Remastered – €12.49 (prix de base: €24.99)
– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – €8.99 (prix de base: €29.99)
– Spelunker Party – €5.99 (prix de base: €29.99)
– Star Ocean: First Departure R – €6.29 (prix de base: €20.99)
– Star Ocean: The Second Story R – €24.99 (prix de base: €49.99)
– Tactics Ogre: Reborn – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Theatrhythm Final Bar Line – €24.99 (prix de base: €49.99)
– The Centennial Case – €19.99 (prix de base: €49.99)
– The DioField Chronicle – €23.99 (prix de base: €59.99)
– The Last Remnant Remastered – €7.99 (prix de base: €19.99)
– Trials of Mana – €19.99 (prix de base: €49.99)
– Triangle Strategy – €23.99 (prix de base: €59.99)
– Various Daylife – €11.59 (prix de base: €28.99)
– Voice of Cards: The Beasts of Burden – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – €11.99 (prix de base: €29.99)
– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – €11.99 (prix de base: €29.99)
– World of Final Fantasy Maxima – €15.99 (prix de base: €39.99)
