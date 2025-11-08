SEGA et le Ryu Ga Gotoku Studio viennent de dévoiler de nouvelles informations sur Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, attendu pour le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette mise à jour officielle s’attarde aussi bien sur les évolutions du gameplay que sur les nouveaux éléments scénaristiques liés à Dark Ties, le contenu inédit accompagnant cette réédition ambitieuse.

Côté Yakuza Kiwami 3, les joueurs retrouveront un système de combat entièrement repensé, combinant modernité et respect de l’héritage de la série. Le légendaire Dragon de Dojima profite désormais du “Kiwami Style Combat”, une version enrichie de son style classique, intégrant le plus grand nombre de techniques d’attaque jamais proposé dans un épisode, ainsi que de nouvelles capacités Heat inspirées des moments les plus marquants de la licence.

Autre nouveauté, le Ryukyu Style Combat puise ses racines dans les arts martiaux d’Okinawa. Kiryu y manie des armes traditionnelles comme le tinbe et le rochin, un bouclier et une lance courte, tout en enchaînant des attaques spectaculaires au sai, tonfa, nunchaku, tekko ou surujin. En remplissant sa jauge, il peut activer son Dragon Boost, libérant toute sa puissance dans une explosion de coups.

Les améliorations de compétences offrent également une plus grande liberté de progression : en accomplissant des missions ou en personnalisant son téléphone portable pour stimuler sa motivation, le joueur peut façonner un Kiryu plus polyvalent que jamais, capable d’adapter son style à toutes les situations.

Quant à Dark Ties, le segment inédit de cette sortie, il plonge dans le passé trouble de Yoshitaka Mine, figure emblématique de Yakuza 3. L’histoire se déroule en 2007, alors que Mine, trahi par son associé après le succès de sa start-up, erre dans les rues de Kamurocho avant d’être témoin d’un affrontement sanglant entre clans. Ce moment marque le début de sa transformation. En rejoignant Tsuyoshi Kanda de la famille Nishikiyama, il découvre peu à peu la signification des liens et de la loyauté, jusqu’à ce qu’une invitation inattendue de Daigo Dojima vienne bouleverser son destin.

Sur le plan du gameplay, Dark Ties introduit un système de combat à la fois précis et brutal, fondé sur le shoot-boxing, permettant d’enchaîner des combos fluides et d’exploiter les ouvertures ennemies grâce à des déplacements aériens rapides. Mine peut également activer son Dark Awakening Mode après avoir accumulé de l’énergie via son Shackled Heart. Ce mode de rage transfigure ses animations et décuple sa violence, libérant des Heat Actions spectaculaires, allant du pilonnage facial jusqu’au coup de poing abdominal dévastateur.

Enfin, les systèmes d’amélioration de Mine lui permettent d’affiner ses techniques, d’accéder à de nouvelles attaques aériennes et d’étendre les capacités du Dark Awakening.