L’éditeur Soft Source et le développeur Strayflux ont annoncé aujourd’hui la sortie de As I Began to Dream sur Nintendo Switch. Ce puzzle-platformer entièrement illustré à la main sera disponible à partir du 20 novembre 2025.

Le jeu suit l’histoire de Lily, une jeune fille qui se réveille piégée dans un mystérieux monde de rêves. Dans ce « limbo onirique », elle doit entreprendre un voyage pour trouver l’acceptation et la paix, tout en étant forcée d’affronter ses traumatismes et expériences passées. L’objectif est de découvrir ce qui l’a conduite dans ce lieu et de récupérer les fragments de ses souvenirs.

Le gameplay de As I Began to Dream repose sur une mécanique de puzzle unique. Les joueurs peuvent échanger, faire pivoter et déplacer des blocs de l’environnement pour résoudre des énigmes de plateforme et progresser. Cette mécanique est combinée à des éléments basés sur la physique, ainsi qu’à des portails, des ennemis et des dangers. La progression est conçue pour faire réfléchir et stratégiser les joueurs, sans pour autant être « excessivement difficile ». Dans son aventure, Lily est accompagnée de son amie, une tortue volante, pour relever les défis de ces mondes.

L’univers du jeu s’inspire des cinq étapes du deuil, et chaque chapitre reflète une étape avec une atmosphère distincte. Le Déni est décrit comme « chaud et familier », la Colère comme un « désert furieux fouetté par le sable », le Marchandage comme une « terre étrange et calculatrice », et la Dépression comme « écrasante et sombre ». Le développeur précise qu’atteindre l’Acceptation est un voyage long et ardu, mais qui accueille le joueur avec « luminosité et espoir ».

Le style visuel est l’une des caractéristiques clés. L’histoire étant racontée du point de vue d’un enfant, l’art et les visuels de As I Began to Dream sont largement influencés par les livres d’histoires pour enfants. Les différents mondes sont décrits comme « vastes, oniriques et pleins d’émerveillement et de curiosité enfantine », visant à émuler le « sentiment chaleureux et plein d’espoir de plonger dans votre livre d’histoires préféré de votre enfance ».

Enfin, le jeu est accompagné d’une bande-son originale composée par le compositeur indonésien JabFina. Plus de 37 pistes originales, décrites comme une « musique paisible, presque mélancolique », plongent le joueur dans les mondes oniriques que Lily explore. Cette bande-son sera également disponible sous forme de téléchargement numérique.