Les studios Untold Tales et VARSAV Game Studios, basés à Varsovie, ont annoncé la sortie de Bee Simulator: The Hive pour le 28 novembre 2025. Cette édition complète du simulateur d’abeille arrivera sur PS4/5, Nintendo Switch et Xbox X/S.

Cette nouvelle version combine le jeu Bee Simulator original, sorti en novembre 2019, avec une extension conséquente intitulée The Hive. Cette extension a pour but d’ajouter du nouveau contenu et de nouvelles mécaniques au jeu de base ainsi qu’au endgame, offrant une expérience renouvelée. Le point central de l’extension The Hive est de permettre aux joueurs de construire et de personnaliser leur propre colonie de ruches tentaculaire. Il faudra voler sur la carte pour rassembler des ressources, établir des avant-postes et débloquer divers bâtiments, à la fois pratiques et décoratifs, pour créer et personnaliser un foyer pour la colonie.

Le jeu propose une aventure solo scénarisée dans laquelle le joueur, incarnant l’une des ouvrières les plus assidues de l’essaim, doit protéger sa ruche d’un danger imminent. Le destin de l’ensemble de la colonie repose sur ses minuscules ailes. L’exploration se déroule dans un vaste monde semi-ouvert inspiré du célèbre Central Park de New York. Les joueurs pourront voler et explorer chaque recoin de la carte, des étangs aux aires de pique-nique, en passant par les fêtes foraines et le zoo, afin d’y découvrir des secrets, des mini-jeux et des ressources. Il sera possible d’interagir avec des personnes, des animaux, des plantes et d’autres insectes.

Bee Simulator: The Hive inclut également une multitude de mini-jeux pour refléter l’activité incessante d’une abeille. Au programme : des courses à travers des courants d’air, la collecte de pollen, l’exécution de danses d’abeilles, la défense de la colonie contre les guêpes et divers autres défis, mêlant exploration et action.

Pour ceux qui préfèrent jouer à plusieurs, un mode coopératif en écran partagé (split-screen) est disponible, permettant de faire équipe avec jusqu’à quatre amis ou membres de la famille. Ce mode propose des cartes multijoueurs personnalisées offrant à la fois des modes de jeu coopératifs et compétitifs, adaptés à tous les âges. Enfin, l’immersion est soutenue par une bande-son décrite comme « vibrante et paisible », composée par Mikołaj Stroiński, compositeur renommé pour son travail sur The Witcher 3 et The Vanishing of Ethan Carter.