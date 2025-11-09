L’éditeur Bad Minions et les développeurs Zanardi and Liza ont annoncé l’arrivée de Fida Puti Samurai sur Nintendo Switch. La sortie de ce titre est prévue pour le 13 novembre 2025.

Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne (FPS) de style rétro, doté d’un gameplay roguelite orienté vers l’action. Dans le jeu, vous devrez « blaster des waifus pour découvrir des secrets inavouables sur un ordinateur personnel ». L’histoire débute lorsqu’un programmeur développe une « expérience virtuelle confortable » pour sa petite amie : un chalet en bois chaud et isolé dans les Alpes enneigées, avec une musique relaxante en fond sonore. Cependant, un bug système au sous-sol révèle un chemin caché vers un autre monde.

Dans Fida Puti Samurai, vous incarnerez Liza, qui s’enfonce dans une sorte de « terrier de lapin » absurde. Le jeu vous fera traverser des environnements urbains répartis sur 13 niveaux. Vous y affronterez 4 factions d’ennemis différentes, parmi lesquelles des zombies en costume de lapin (« bunny-suit zombies »), des « waifus à moitié nues » et des « punk gurls ».

Pour y parvenir, les joueurs disposeront d’une grande variété d’armes, allant des « sledgehammers » à la dynamite, et même des « miniguns séchant des culottes » (panty-drying miniguns). Vous découvrirez également la capacité de vous transformer en « Mahou Shoujo ». L’objectif final est de découvrir les secrets que recèlent l’ordinateur de Zanardi et son passé.