Mad Skills BMX 2 est un jeu de course de vélos, avec une physique approximativement réaliste, qui est sorti le 15 août 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€.

Mad Skills BMX 2 a été développé par Turborilla et est édité par Ultimate Games S.A.

Turborilla est un studio de développement suédois reconnu dans le milieu des jeux de course pour mobiles, célèbre pour sa série Mad Skills qui met l’accent sur la physique et la compétition.

Ultimate Games S.A. est un éditeur polonais spécialisé dans la publication de jeux sur consoles, souvent issus du marché PC et mobile, permettant à ces titres d’atteindre un public plus large sur des plateformes comme la Nintendo Switch.

Entraîne tes skills au BMX, mais pas trop quand même

Vous contrôlez un pilote de BMX aléatoire. Vous avancez automatiquement et vous devrez utiliser le stick de gauche vers le bas pour redescendre plus vite et vers le haut pour sauter.

Vous pourrez utiliser des bonus « fusée » qui sont obtenus gratuitement dans la boutique : un pack de 5 par jour. Vous pouvez également utiliser l’argent gagné lors des courses pour en acheter plus. Ces bonus fusée permettent d’aller beaucoup plus vite.

Vous pouvez appuyer sur B pour faire des backflips (salto arrière), ce qui ne sert à rien en course et dont le but n’est pas expliqué par le jeu autrement que de se la péter. Vous pouvez aussi appuyer sur X pour recommencer la course immédiatement si vous êtes en train de perdre.

La partie principale du jeu consiste à faire des courses contre un autre pilote. Il faudra bien synchroniser ses sauts et ses descentes au sol pour accumuler de la vitesse. La fusée n’est généralement pas obligatoire, mais elle aidera plus tard lorsque le jeu se corsera. Tout est une question de timing et de connaissance du terrain, puis c’est tout. C’est la seule chose que le jeu vous demande de faire, donc c’est très minimaliste et un peu fun, mais ça devient très vite redondant.

Après avoir joué un certain temps, vous aurez des défis qui se débloquent :

Le défi Fusée est simple : vous affrontez un pilote qui va très vite et il y a des fusées sur le chemin que vous devrez récupérer pour aller plus vite que lui et gagner la course.

Le défi Backflip : il suffit de faire un nombre de backflips demandé et de gagner la course contre le pilote.

Concernant le Contre-la-montre : vous pouvez refaire toutes les courses que vous avez terminées dans le mode Carrière.

Le problème de tous ces modes, à l’exception du contre-la-montre, est que vous devez faire des dizaines de courses pour débloquer seulement un seul défi (comme le défi fusées, par exemple). Ceci n’est pas une grosse motivation, car ce sont, dans l’idée, les mêmes courses, sauf que vous avez un objectif supplémentaire à accomplir.

D’autant plus que la difficulté augmente massivement quand vous affrontez un des boss, comme Crevette (c’est son vrai nom), et qu’il va mille fois plus vite que vous. Toutefois, vous avez tous les outils pour gagner – un peu de maîtrise suffit – mais bon, les différents « chapitres » ne consisteront qu’en un décor différent avec un terrain qui a plus ou moins de trous, de pentes ou de sauts à effectuer. À la fin de chaque boss, vous obtiendrez un nouveau vélo dont il faudra augmenter les statistiques de vitesse, d’inertie et de saut. Ces statistiques ne sont jamais réellement expliquées en détail : il suffit simplement de les améliorer.

D’ailleurs, vous pourrez faire tout ça dans le garage, qui vous donnera la possibilité de personnaliser la couleur de votre pilote et de votre vélo. C’est tout ce que propose le garage.

Vous pouvez aussi jouer avec un ami en local si vous le souhaitez, mais bon, le risque est de perdre votre ami après l’avoir forcé à y jouer

Il n’y a juste pas assez de nouveautés pour maintenir l’envie de continuer à jouer.

C’est un jeu mobile, tout le monde l’a compris

Évidemment, si vous regardez les menus, les graphismes du jeu, etc., vous remarquez immédiatement qu’il s’agit d’un jeu mobile qui a été adapté pour la Nintendo Switch.

C’est relativement quelconque : ce n’est pas horrible, mais il n’y a rien de bien spécial à voir. Tout se ressemble, et ce n’est clairement pas la raison pour laquelle vous allez y jouer.

Les animations sont tout aussi basiques, rien de véritablement notable. Seul l’effet de vitesse est sympathique, et ça s’arrête là.

Tu aimes les ASMR vélo ?

Il n’y a aucune musique pendant les courses. En revanche, lorsque vous gagnez ou que vous êtes dans les menus, une courte musique met dans l’ambiance du moment. Vous aurez à peine quelques musiques, et elles n’auront rien de spécial. Malgré le peu de contenu sonore, l’ambiance du jeu est bien représentée.

Le sound design est majoritairement absent : il remplace la « musique » lors des courses à coups de chaînes qui s’effritent et de vélos qui touchent le sol. C’est vraiment pas terrible et ça ajoute à la redondance.

Une durée de vie artificielle

Le jeu se compose de neuf « mondes » séparés en plusieurs niveaux. Ce sont toutes des courses contre un pilote de BMX, et il y a une zone pro, mais tout reste identique en fait.

Vous avez seulement sept défis fusée, six défis backflip et autant de contre-la-montre qu’il y a de niveaux dans le jeu. Le jeu est le même peu importe ce que vous faites, donc la lassitude apparaîtra rapidement bien avant la fin du jeu.

Si vous deviez viser le 100 %, vous devrez acheter l’intégralité de votre garage, qui se compose de couleurs pour votre pilote, de vélos et d’améliorations pour les statistiques des vélos que vous obtiendrez au cours du jeu. Cependant, il n’y a absolument aucun intérêt à le faire, vu que la récompense pour le joueur ne sera pas au rendez-vous.