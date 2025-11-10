Team Cherry a annoncé une nouvelle mise à jour pour Hollow Knight: Silksong. Si elle est déjà disponible pour les utilisateurs de Steam, elle a été soumise pour approbation sur consoles et sera disponible « très bientôt ».

Cette mise à jour s’attaque principalement aux problèmes de traduction chinoise présents dans le jeu en implémentant un mod de fan réalisé par « Team Cart Fix ». Team Cherry a salué le travail de cette équipe, déclarant que les personnes impliquées « sont bien versées dans la narration (assez dense) et le lore des deux jeux Hollow Knight, et comprennent les liens subtils et les connexions qui doivent être conservés dans le texte ».

Parmi les autres points forts de ce patch, on note l’ajout d’un effet de grain (film grain), davantage d’options de dithering (tramage) et une pléthore de correctifs généraux.

Voici un aperçu des notes de patch :