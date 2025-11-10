Team Cherry a annoncé une nouvelle mise à jour pour Hollow Knight: Silksong. Si elle est déjà disponible pour les utilisateurs de Steam, elle a été soumise pour approbation sur consoles et sera disponible « très bientôt ».
Cette mise à jour s’attaque principalement aux problèmes de traduction chinoise présents dans le jeu en implémentant un mod de fan réalisé par « Team Cart Fix ». Team Cherry a salué le travail de cette équipe, déclarant que les personnes impliquées « sont bien versées dans la narration (assez dense) et le lore des deux jeux Hollow Knight, et comprennent les liens subtils et les connexions qui doivent être conservés dans le texte ».
Parmi les autres points forts de ce patch, on note l’ajout d’un effet de grain (film grain), davantage d’options de dithering (tramage) et une pléthore de correctifs généraux.
Voici un aperçu des notes de patch :
- Mise à jour de la traduction en chinois simplifié pour utiliser la traduction de fan fournie par Team Cart Fix.
- Passage au système d’entrée (Input System) d’Unity pouraméliorer la prise en charge globale des manettes. Cela inclut le fonctionnement des fonctionnalités de vibration (rumble) pour diverses manettes et la reconnaissance de manettes supplémentaires. Certains problèmes peuvent subsister.
- Ajout de niveaux de dithering supplémentaires. La valeur par défaut est désormais ‘low’ (bas).
- Ajout d’un effet de grain (film grain) dans les options avancées. Désactivé (‘off’) par défaut.
- Implémentation de divers correctifs de localisation dans toutes les langues.
- Correction de Styx qui ne donnait pas de rosaires lors de la livraison du Queen’s Egg.
- Correction des Druid’s Eyes qui ne s’équipaient parfois pas correctement lors de leur première acquisition.
- Correction de certains colliders d’attaque vers le bas qui restaient bloqués dans de rares cas.
- Correction de plusieurs instances où l’état « plasmified » de Hornet se dissipait de manière non intentionnelle (ex: voyage Bellway).
- Correction de problèmes pour entrer dans l’état « plasmified » en tuant un Winged Lifeseed, plutôt qu’en utilisant la Plasmium Phial.
- Réduction du temps de « bind » involontairement long lors de l’utilisation du Multibinder avec le Shaman crest.
- Mise à jour du « bind » initial du Multibinder pour qu’il nettoie les « maggots », suite aux commentaires de la communauté.
- Durabilité du Wreath of Purity augmentée.
- Correction du « void » (vide) qui conduisait l’électricité de manière incorrecte.
- Mise à jour de l’attaque de lancer de piège de Gurr the Outcast, passant d’un lancer unique (single lob) à un style rotatif (spin-style), pour réduire le temps passé immobile. Autres légers raffinements.
- Correction des « fury slashes » du Beast Crest qui ne perçaient pas comme prévu.
- Correction du scaling des dégâts du Rune Rage qui était incorrect.
- Correction de la réduction des dégâts (tapering) du Thread Storm (les coups supplémentaires ne diminuent plus aussi fortement).
- Correction de rares instances où le joueur regagnait le contrôle lorsqu’il était attrapé (grabbed) par un Wraith.
- Correction des « couriers » (messagers) qui proposaient à tort la même livraison immédiatement après l’avoir terminée.
- Correction d’instances supplémentaires où Hornet pouvait pousser certains types d’ennemis à travers le sol.
- Correction de problèmes lors de l’utilisation du Harpoon pour étourdir ou tuer certains boss.
- Correction du Fractured Mask qui ne protégeait pas contre les dangers électriques (volt hazards).
- Divers ajustements et correctifs mineurs.
