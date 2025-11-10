Nintendo vient d’atteindre un cap historique : plus de 6 milliards de jeux et 870 millions de consoles vendus à travers le monde. Un chiffre colossal révélé dans son communiqué de presse annonçant ses offres Black Friday et Cyber Monday 2025, marquant ainsi un nouveau jalon pour la firme de Kyoto. Ce total englobe toute l’histoire matérielle de Nintendo, de la Famicom sortie en 1983 jusqu’à la Nintendo Switch 2, aujourd’hui fer de lance de sa stratégie. Avec cette annonce, Nintendo célèbre plus de quarante ans d’innovations et de franchises mythiques — Mario, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Donkey Kong, Animal Crossing, Pikmin ou encore Splatoon.

Une fin d’année placée sous le signe de la Switch 2

Pour les fêtes 2025, Nintendo met naturellement en avant la Nintendo Switch 2, vendue 449,99 $, ou en bundle avec Mario Kart World pour 499,99 $. Cette édition spéciale, produite en quantité limitée, restera disponible jusqu’à l’automne 2025. La console profite d’un catalogue riche, combinant exclusivités comme Donkey Kong Bananza, versions optimisées telles que Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition, et précommandes attendues dont Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders. Nintendo précise également que certains jeux Switch d’origine pourront bénéficier de packs d’amélioration Switch 2 — comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — tout en restant compatibles avec la majorité des jeux physiques et numériques de la première console.

Les promotions “Cyber Deals” et les offres physiques

Les Cyber Deals se dérouleront du 20 novembre au 3 décembre 2025 (23h59 PT) sur le My Nintendo Store et l’eShop. Une sélection de jeux phares sera proposée à prix réduit, aussi bien sur Switch que sur Switch 2. Du côté des versions physiques, plusieurs titres seront affichés à 39,99 $, parmi lesquels Princess Peach: Showtime!, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Donkey Kong Country Returns HD, Luigi’s Mansion 3 et Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Une seconde vague inclura des classiques comme Super Mario Odyssey, Nintendo Switch Sports, Paper Mario: The Thousand-Year Door et Splatoon 3, tous à 29,99 $. À noter que Echoes of Wisdom, Odyssey et Splatoon 3 bénéficient d’optimisations gratuites pour Switch 2, offrant un gameplay plus fluide et une meilleure résolution.

Accessoires, amiibo et cartes mémoire en promotion

Les accessoires ne sont pas oubliés : une sélection d’amiibo profite d’une remise de 10 $, incluant les figurines The Legend of Zelda – Sages (Tulin, Yunobo, Riju, Sidon) ainsi que la gamme Street Fighter 6. À partir du 30 novembre, les cartes microSD Express Samsung recevront une réduction de 20 $, parfait pour étendre le stockage de la Switch 2, dont certains titres récents dépassent les 50 Go.

Des événements en magasin et une ambiance festive

Nintendo mettra aussi en place plusieurs événements gratuits :

15 novembre et 13 décembre , des démos jouables de Mario Kart World et Donkey Kong Bananza seront disponibles chez Best Buy .

, des démos jouables de Mario Kart World et Donkey Kong Bananza seront disponibles chez . 6 décembre , GameStop proposera des essais publics incluant Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders.

, proposera des essais publics incluant Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders. Le “GameTruck + Walmart Holiday Tour”, présent dans plusieurs magasins Walmart chaque week-end du 15 novembre au 13 décembre (10h-17h), permettra aux visiteurs de tester Mario Kart World sur Switch 2.

Enfin, les boutiques Nintendo de San Francisco et New York adopteront une ambiance hivernale à partir de la mi-novembre avec décors, cadeaux exclusifs (jusqu’à épuisement des stocks) et une nouvelle “Winter Collection” comprenant vêtements et accessoires.

Nintendo conclut en rappelant que la Switch et la Switch 2 disposent de contrôles parentaux intégrés, garantissant un environnement de jeu sûr pour les plus jeunes — un message en parfaite adéquation avec son slogan de saison : “Rendez vos fêtes encore plus mémorables.”