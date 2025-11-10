Nintendo a lancé par surprise un nouveau site web, ou plus précisément une nouvelle section de son site dédié à la Switch 2, pour répondre à une question cruciale : la rétrocompatibilité des jeux Nintendo Switch. Cet outil pratique permet aux utilisateurs et futurs possesseurs de la Switch 2 de vérifier facilement si leurs jeux de la première Switch fonctionnent sans problème sur la nouvelle console.

L’utilisation du site est simple. Les joueurs n’ont qu’à saisir un titre de jeu ou même un terme de recherche général. Chaque page de résultat informe alors l’utilisateur si le comportement du jeu est « cohérent » (consistent), s’il présente des « problèmes » (issues), ou s’il y a une « incompatibilité totale » (full incompatibility).

La bonne nouvelle est qu’une « majorité écrasante » (overwhelming majority) des titres de la console précédente fonctionne parfaitement sur la nouvelle. Cependant, il existe des exceptions notables. Le texte source précise qu’il y a une « quantité décente » (decent amount) de titres qui, soit se lancent avec des problèmes, soit ne se chargent tout simplement pas du tout.

Un exemple marquant est donné : NieR:Automata The End of YoRHa Edition, largement considéré comme un excellent portage sur la Nintendo Switch, « ne fonctionne pas correctement » (doesn’t function properly) et est « cassé » (broken) sur la Nintendo Switch 2, du moins pour le moment.

Nintendo a ouvert ce site pour aider les fans à suivre l’état de la rétrocompatibilité, tout en précisant que la société continue de travailler pour que les jeux problématiques soient mis à jour et deviennent jouables sur la Switch 2, jusqu’à ce que cette mission soit terminée.