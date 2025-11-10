Storm Lancers s’annonce comme l’un des titres d’action roguelike les plus intenses de cette fin d’année. Prévu pour le 9 décembre 2025, le jeu mêle exploration extraterrestre, combats effrénés et coopération nerveuse, le tout propulsé en 4K à 60 images par seconde avec support HDR sur Nintendo Switch 2. Une mise à niveau gratuite est également annoncée pour les joueurs possédant déjà le titre, tandis que la fonction Gameshare permettra de partager plus facilement l’expérience multijoueur.

L’aventure débute alors que deux partenaires s’écrasent sur Cryptica, une planète ravagée par la magie et au bord de l’effondrement. Deux créatures mystiques les élisent héros et leur confient la tâche de sauver ce monde instable. Pour y parvenir, il leur faudra affronter des vagues d’ennemis, tomber, se relever et se renforcer à travers la puissance des Cœurs d’orage, dans une boucle d’action et de résilience typique du roguelike.

Chaque tentative sur Cryptica promet d’être unique : biomes générés aléatoirement, équipements puissants et améliorations permanentes transforment les déplacements et attaques de base en véritables acrobaties meurtrières. Les affrontements contre des boss mécaniques et des créatures extraterrestres mettent à l’épreuve la réactivité et l’adaptabilité des joueurs, dans des environnements en constante évolution.

Les combats reposent sur un vaste arsenal mêlant armes blanches et projectiles : épées enflammées, katars, fusils, marteaux de guerre ou lance-grenades. Chaque arme influe sur la manière d’aborder les affrontements et incite à expérimenter de nouvelles combinaisons à chaque essai. Les joueurs pourront aussi perfectionner leurs mouvements grâce à des capacités déblocables telles que la glissade, la propulsion ou le double saut, offrant une liberté d’action toujours plus spectaculaire.

Mais Storm Lancers prend toute sa dimension en coopération. Sauver son partenaire, lui subtiliser une arme rare, ou reprendre la partie en solo après sa déconnexion : tout est permis. La coop locale et la coop en ligne via Steam Remote Play Together promettent des sessions à la fois compétitives et complices, où chaque décision peut faire basculer l’issue du combat.

Avant la sortie complète du jeu le 9 décembre 2025, les joueurs pourront découvrir un avant-goût de cette aventure grâce à une démo disponible dès le 25 novembre sur PC, Nintendo Switch et Switch 2.

source