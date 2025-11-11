PQube, Kemco et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Death Match Love Comedy! sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 en France dès le 19 février 2026.

Death Match Love Comedy! combine des scénarios comiques avec un thème occulte profond qui mêle des concepts religieux, historiques et mythiques dans un univers unique.

Dans ce monde étrange, une malédiction peut avoir des effets désastreux, et notre protagoniste principal, Kei, en est victime : une malédiction qui le fait exploser si quelqu’un lui avoue son amour. Il doit désormais découvrir qui l’a maudit et pourquoi, et avec l’aide de ses amis, il explore un univers inconnu qui lui est totalement étranger.

Pour un lycéen inexpérimenté, il n’y a rien de pire que de ne pas recevoir de déclaration d’amour, mais quoi qu’il arrive, Kei pourra toujours compter sur son sens de l’humour, qui lui permettra de surmonter toutes les situations horribles.

Death Match Love Comedy! propose un récit plein de surprises et d’embranchements avec plusieurs chemins et fins possibles, dans une histoire mettant les joueurs au défi d’aider Kei à survivre à sa situation explosive ou de le regarder en devenir la victime.

Caractéristiques principales :