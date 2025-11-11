Le studio Nice Dream et l’éditeur Skybound Games annoncent la sortie de Goodnight Universe sur Nintendo Switch 2, disponible dès maintenant en version numérique au prix de 19,99€. Lauréat du Best International Game au SXSW Sydney, ce nouveau projet du studio à l’origine de Before Your Eyes arrive d’abord sur la nouvelle console de Nintendo, avant une sortie sur Switch repoussée au 18 décembre 2025.

Une mise à jour viendra prochainement ajouter la prise en charge de la caméra sur Switch 2, fonctionnalité centrale du jeu qui exploite la technologie de suivi des expressions et du regard.

Une édition physique de Goodnight Universe est également prévue pour le 9 décembre 2025, au prix de 29,99€. Elle comprendra le jeu de base ainsi que des codes numériques pour la bande originale et un artbook regroupant des illustrations inédites du studio Nice Dream.

Développé par l’équipe récompensée aux BAFTA pour Before Your Eyes, Goodnight Universe raconte l’histoire d’Isaac, un bébé de six mois qui découvre de mystérieux pouvoirs psychiques. Entre amour familial et convoitises d’une société technologique secrète, le joueur explore une narration intimiste où la caméra devient un véritable outil d’interaction, fidèle à l’approche innovante du studio.

Le jeu bénéficie d’un casting vocal notable, avec Lewis Pullman (Thunderbolts, Top Gun Maverick) dans le rôle principal, accompagné de Kerri Kenney-Silver (Reno 911), Al Madrigal (The Daily Show), et Tessa Espinola (S.W.A.T). Parmi les seconds rôles, on retrouve Beau Bridges (Homeland), Timothy Simons (VEEP) et Sarah Burns (Barry).