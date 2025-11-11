Après de multiples reports, INAZUMA ELEVEN: Victory Road semble enfin prêt pour le coup d’envoi. À deux jours de sa sortie, prévue pour le 13 novembre 2025, LEVEL-5 a publié 30 minutes de gameplay inédites, accompagnées des commentaires des développeurs. Une démonstration qui permet d’entrevoir en détail le retour tant attendu de la série de football-RPG culte.

Ce nouvel opus marque un renouveau complet pour la licence, tout en conservant son identité mélangeant sport, stratégie et narration shōnen. Victory Road introduit une histoire inédite, un mode chronologique réunissant plus de 5 400 personnages issus des précédents jeux, et un mode compétitif enrichi, promettant des centaines d’heures de jeu.

L’intrigue principale se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Le protagoniste, Destin Billows, intègre le collège South Cirrus Junior High, dans un monde où le football a presque disparu. En parallèle, au sein du prestigieux Raimon Junior High, l’étoile montante Harper Evans, surnommé le “Football Monster”, fait parler de lui. Lorsque leurs chemins se croisent, débute une nouvelle aventure qui remettra le destin du sport roi entre leurs mains.

Le Chronicle Mode permet de revivre les plus grands matchs de la saga aux côtés de Victorio, un garçon venu du futur. Les joueurs pourront y affronter d’anciennes équipes, recruter et entraîner leurs personnages préférés parmi un casting colossal couvrant l’ensemble de la série.

Grâce au Bond Station (Kizuna Station), il est possible de personnaliser une “Bond Town”, un espace social où les fans pourront placer des objets nostalgiques, personnaliser leur avatar, inviter des amis et disputer des matchs en ligne. L’avatar créé peut également être utilisé directement sur le terrain.

Les séquences animées intégrées au jeu ont été produites en collaboration avec le studio MAPPA, déjà réputé pour son travail sur Attack on Titan ou Chainsaw Man. Victory Road proposera la plus longue durée d’animation jamais vue dans la série, renforçant la dimension cinématique et émotionnelle de son récit.