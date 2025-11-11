Nintendo vient de publier la mise à jour système 21.0.0 pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2, disponible dès aujourd’hui, 10 novembre 2025. Contrairement à certaines versions récentes centrées sur la stabilité, cette mise à jour apporte plusieurs améliorations concrètes de l’interface et de la gestion système, ainsi qu’une nouveauté spécifique à la Switch 2 liée au HDR.

Sur Nintendo Switch 2, l’ajustement des paramètres HDR en mode TV affiche désormais la valeur de luminosité maximale (peak brightness), un ajout bienvenu pour les joueurs souhaitant calibrer précisément leur écran.

Sur l’ensemble des consoles, l’un des ajouts les plus visibles est l’apparition de nouveaux symboles au-dessus des icônes de logiciels sur le menu HOME, indiquant si un jeu provient d’une version physique ou numérique. Une fonction simple, mais pratique pour mieux distinguer les supports à première vue.

Autre nouveauté : il est désormais possible de télécharger les données d’une carte de jeu virtuelle même lorsque l’option « Utiliser la licence en ligne » est désactivée. Cette fonction est accessible depuis le menu Cartes de jeu virtuelles de l’écran d’accueil, dans les options de chaque titre concerné.

Nintendo a également mis à jour les informations relatives à la sauvegarde cloud qui apparaissent lors du lancement de certains jeux, et a renommé l’option « Paramètres de notification des points Platine » en « Paramètres de notification Nintendo Switch Online », pour mieux refléter l’intégration de son service en ligne.

Concernant la migration entre consoles, de nouvelles options font leur apparition dans le processus de transfert de système de la Switch vers la Switch 2. Les utilisateurs peuvent désormais désactiver le re-téléchargement automatique des logiciels sur la nouvelle console, ainsi que la transmission des données de l’album, offrant ainsi un contrôle plus fin lors du transfert.

Autre ajout notable : il est maintenant possible d’ajuster le volume directement depuis le menu rapide lorsque la console est utilisée en mode VR, facilitant les réglages sans quitter l’expérience immersive.

Enfin, comme à chaque version, Nintendo mentionne des améliorations générales de la stabilité du système destinées à optimiser l’expérience utilisateur.

Cette mise à jour 21.0.0 constitue sans doute la plus importante depuis la version 20.0.0, qui introduisait notamment les cartes de jeu virtuelles, le transfert entre Switch et Switch 2, ainsi que la fonction GameShare.