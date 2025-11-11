Nintendo déploie aujourd’hui la mise à jour 1.1.0 de Pikmin 4, une mise à jour de contenu gratuite annoncée le mois dernier. Disponible dès ce 11 novembre 2025, cette version apporte plusieurs nouveautés significatives au jeu, allant de nouvelles options de difficulté à des fonctionnalités inédites comme la Field Camera ou les Decor Pikmin. Même si elle ne s’accompagne pas d’une version “Switch 2 Edition” comme certains l’espéraient, cette mise à jour constitue une excellente raison de replonger dans l’aventure.

La principale nouveauté introduit la possibilité de choisir entre trois niveaux d’activité pour les créatures : Relaxed, Normal et Fierce. Les joueurs peuvent modifier ce paramètre à tout moment depuis les options. Autre ajout marquant, la Field Camera, un nouvel objet permettant de prendre des photos personnalisées et de les décorer avec des tampons et des cadres. Cet outil est ajouté à votre inventaire dès le matin du deuxième jour d’exploration, ou automatiquement si vous reprenez une sauvegarde antérieure après la mise à jour.

Les Decor Pikmin font également leur apparition dans la campagne principale. Après avoir secouru le Ranger Dingo du Corps de Sauvetage, il devient possible d’en recruter en photographiant ces Pikmin spéciaux avec la Field Camera. Les joueurs peuvent ensuite lier leur compte Nintendo à l’application mobile Pikmin Bloom pour transférer les données et obtenir les semis correspondants dans le jeu mobile, renforçant ainsi la connexion entre les deux univers.

Autre fonctionnalité inédite : le mode “Roll Over”, qui permet de relancer une partie en conservant certains éléments de sauvegarde d’une session déjà terminée. Les joueurs ayant atteint le deuxième jour d’exploration pourront d’ailleurs sauter l’introduction s’ils recommencent depuis le début, pour replonger plus rapidement dans l’action.

Côté ergonomie, plusieurs options de contrôle ont été ajoutées. Il est désormais possible d’activer ou désactiver le verrouillage automatique de la cible, de choisir entre le curseur ou l’avatar du joueur comme centre du sifflet, et de régler la précision du curseur de visée entre deux modes : Normal ou Precise. Ce dernier facilite le ciblage lors des charges de Pikmin ou des ruées d’Oatchi.

Enfin, la mise à jour inclut plusieurs correctifs de bugs destinés à améliorer la stabilité et la fluidité globale du jeu. À noter qu’un patch identique est également disponible pour la démo gratuite de Pikmin 4, bien que cette version ne permette pas la connexion avec Pikmin Bloom.