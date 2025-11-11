Dead Mage et Humble Games annoncent la sortie prochaine de Wizard of Legend 2 sur Nintendo Switch, prévue pour le 25 novembre 2025. Ce roguelite rapide et explosif, connu pour ses combats élémentaires et sa progression stratégique, fait enfin ses débuts sur la console hybride, avec toutes les fonctionnalités de la version PC et console ainsi que des optimisations spécifiques pour le Joy-Con et la manette Pro.

Dans Wizard of Legend 2, les joueurs relèvent Les Épreuves et expérimentent avec 77 Arcanes, dont 12 Arcanes du Chaos, pour composer des combinaisons de sorts uniques. Chaque partie met au défi la réactivité et la stratégie des joueurs face à des ennemis variés, des interactions élémentaires complexes et des boss dynamiques conçus pour surprendre à chaque rencontre. Les combinaisons possibles sont presque infinies, offrant une profondeur tactique qui récompense l’expérimentation.

Le jeu propose une coopération jusqu’à quatre joueurs, en ligne ou en local. Le portage Switch intègre les améliorations introduites depuis la version 1.0, incluant une réactivité accrue des Arcanes, une caméra optimisée, un rééquilibrage de la vie des boss et une gestion d’objets plus fluide, garantissant des sessions multijoueur plus confortables et dynamiques.

L’exploration est également au cœur de l’expérience : les joueurs parcourront des biomes variés, du sommet de la Citadelle céleste aux profondeurs du biome Chaos, chacun proposant des mécaniques uniques, des ennemis spécifiques et des boss à relever. La maîtrise des éléments Feu, Eau, Terre, Air et Chaos permet de créer des combos magiques sophistiqués, adaptés à chaque Épreuve, tandis que des reliques spéciales enrichissent encore la diversité des stratégies possibles.

Enfin, Wizard of Legend 2 sera accessible à un public international grâce à un support linguistique étendu : le jeu est disponible en 13 langues, dont le français, l’anglais, le japonais, le coréen, l’allemand, l’espagnol, le russe, le portugais brésilien, le persan et le turc.